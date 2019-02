Mourinho accepta la sentència que l'acusa de frau fiscal

José Mourinho ha acceptat aquest dimarts la sentència que el condemna per frau fiscal a un any de presó que no complirà perquè no té antecedents penals i a un pagament d'una multa d'uns 2,2 milions d'euros per esquivar un pagament de 3,3 milions d'euros procedents dels seus drets d'imatge durant la seva etapa com a entrenador del Reial Madrid. Això es desprèn de l'escrit de conformitat en què ha acceptat l'acusació de la Fiscalia de Madrid.

Mourinho va cometre delictes contra la hisenda pública després de subscriure un contracte pel qual simulava la cessió de l'explotació dels seus drets d'imatge a la societat Koper Services SA, amb domicili a les illes Verges britàniques.

El portuguès ha reconegut els fets de què se l'acusava davant del tribunal de la secció 30 de l'Audiència Provincial de Madrid en un judici que ha durat poc més de 2 minuts, al tractar-se d'una formalitat després de l'acord a què han arribat la defensa i la fiscalia. Acceptant aquesta condemna posa fi al seu cas.