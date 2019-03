Mourinho: “És un orgull si el Madrid pensa en mi”

Just quan el seu nom sona com a futur entrenador del Reial Madrid, un club on ja va treballar del 2010 al 2013, ahir José Mourinho va deixar oberta la porta a tornar-hi. Concretament, va afirmar: “És un orgull si el Madrid pensa en mi”. En una entrevista amb la cadena de televisió BeIN Sports, Mourinho va explicar: “Una de les millors sensacions que he viscut en el futbol va ser tornar al Chelsea, quan veus que la gent confia en tu una segona vegada. Quan passa, vol dir que ets realment bo, és una gran sensació”. Mourinho actualment no té feina i es dedica a comentar partits per televisió, després de ser acomiadat fa dos mesos del Manchester United pels mals resultats de l’equip. “No tinc cap problema per tornar a un club, si hi trobo l’estructura ideal. Ja ho vaig fer amb el Chelsea. M’agrada Espanya, però jo no soc d’aquells que decideixen on treballen pel clima, jo ho decideixo per la feina, i el Madrid és el club més icònic del món, amb les seves 13 Lligues de Campions guanyades”.

Mourinho va valorar el moment del Madrid i va explicar: “Si preguntes a qualsevol persona on és el Dorado del futbol, et dirà que és la Champions. I, malgrat que el Madrid no ho està fent del tot bé aquesta temporada, pot guanyar perfectament la Champions. Ara bé, si toca parlar de les maratons, és a dir, de ser regular d’agost a maig a la Lliga, el Madrid ha guanyat tot just dues lligues en 10 anys; hi ha molta diferència entre el seu rendiment en aquestes competicions i el rendiment a la Champions”, va concloure.