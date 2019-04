Naldo: "És el meu millor moment a l'Espanyol"

El central de l'Espanyol Naldo Gomes ha afirmat aquest dijous que està vivint el seu "millor moment" al club blanc-i-blau, ja que té "continuïtat". El futbolista ha analitzat el seu rol dins la plantilla a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Dani Jarque. També s'ha mostrat molt satisfet de la dinàmica de l'equip: "Ho tenim tot per seguir amb la bona ratxa. Podem tornar al nivell del primer tram de temporada i donar continuïtat al que tenim", ha comentat.

El brasiler considera "perillós" el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Llevant a l'estadi Ciutat de València. "Aquest tipus de partits són importants per al rival, perquè necessita guanyar per sortir d'una zona incòmoda en la classificació", ha dit. Naldo ha assegurat que la intenció de l'Espanyol és mantenir la intensitat i el nivell lluny de la seva gespa: "L'equip sempre lluita fora de casa i intenta aconseguir punts contra rivals rellevants". Preguntat pel seu contracte, que acaba el 30 de juny del 2020, el defensa ha confessat que se sent molt còmode a l'entitat catalana: "Prendré la decisió amb la direcció esportiva. Jo vull seguir", ha explicat.