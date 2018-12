El Nàstic perd amb el Granada i segueix al pou de Segona Divisió (0-1)

El Nàstic ha encadenat aquest dissabte una nova derrota al Nou Estadi de Tarragona davant el Granada (0-1) i seguirà una setmana més sent el cuer de la Segona Divisió. Un solitari gol d'Alejandro Pozo a la primera meitat (minut 35) ha servit al conjunt andalús per endur-se els tres punts i deprimir, una jornada més, l'equip de Quique Martín, que només ha sumat un punt dels últims 18.

Malgrat que el tècnic grana ha introduït quatre canvis en l'onze (porter inclòs) respecte a l'últim partit, no hi hagut reacció. La situació pinta molt delicada per a un Nàstic que no té un horitzó gaire esperançador: els seus dos últims partits del 2018 seran lluny del Nou Estadi: Extremadura i Mallorca. Sembla que només l'arribada de cares noves quan s'obri el mercat d'hivern al gener podria donar una solució a un conjunt anímicament i esportivament enfonsat.