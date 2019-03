El Nàstic de Tarragona aconsegueix una victòria 'in extremis' de penal (1-0)

Jugant amb foc. No ha sigut fins al minut 94 que el Nàstic ha aconseguit inaugurar el marcador del Nou Estadi i sentenciar la victòria contra l'Albacete (1-0). De penal també val, i Berat Sadik ha donat els tres punts als tarragonins, que veuen com el somni de la permanència encara no és impossible.

L'inici del partit ha tingut un to baix, un ritme lent i molt igualat. La primera part ha tingut una ocasió clara per a cada equip. Zozúlia, de l'Albacete, ha tingut una gran ocasió al minut 18. Centrada de Borja Herrera des de l'esquerra, i la rematada de l'ucranià ha marxat fregant el pal. A deu minuts del descans, Luis Suárez ha pogut estrenar el marcador, però Tomeu Nadal ha enviat la pilota a córner.

El domini dels tarragonins s'ha mantingut a la segona part. Fabián Noguera ha estat a punt d'obrir la llauna al Nou Estadi, després d'una bona centrada de Pipa. Els minuts han passat i el Nàstic ha continuat sense crear perill a la porteria de l'Albacete. Bloquejats mentalment de cara a gol. No ha sigut fins a l'últim minut del temps afegit que ha aconseguit introduir la pilota al fons de la xarxa. Gentiletti ha comès unes mans molt inocents a l'interior de l'àrea i Berat Sadik no ha perdonat des dels onze metres.

Una victòria que dona molt oxigen a un Nàstic que estava a punt d'ofegar-se cap a la Segona Divisió B. Gràcies al gol de Sadik, els tarragonins sumen 24 punts, a quatre de la salvació, que la marca el Lugo amb 28. Això sí, cap equip que estigui jugant-se la permanència ha disputat encara la 29a jornada. Respira el Nàstic i respira Enrique Martín.