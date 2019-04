El Nàstic comença una Lliga de nou jornades

Quan semblava que el Nàstic de Tarragona tornava a la dinàmica de la primera volta, en què es va mostrar com un conjunt poc fiable defensivament i sense gol, la victòria contra el Numància del cap de setmana passat (2-0), amb dianes d’Uche i Kanté, els ha omplert de moral pel tram decisiu de la temporada. Els jugadors entrenats per Enrique Martín van aconseguir trencar, amb aquest triomf, una ratxa negativa de tres partits sense anotar cap gol i sense deixar la porteria a zero, que ha servit a la parròquia grana per aferrar-se a les últimes esperances que els queden per salvar la categoria.

La següent prova de foc per al conjunt tarragoní serà aquest dissabte contra la UD Almeria (18 h, LaLiga 123 TV), un altre partit que pot acabar sent un caixa o faixa per les seves aspiracions de permanència. Enrique Martín entén que aquestes últimes nou jornades de Lliga se les han de prendre com una competició nova en la qual parteixen de zero, sense mirar enrere: "Aquest equip no té res a veure amb el de fa dos mesos. Aquests deu últims partits, per a nosaltres, són una competició nova i obviem totalment el que va passar fins a Saragossa. De Saragossa fins al final és un campionat de 10 jornades en què hem jugat la primera i l’hem guanyat. Ara anem a buscar la segona i és igual jugar a fora o a casa –explicava–. No estem pensant en baixar. Estem pensant en quedar campions d’aquests últimes deu partits".

El tècnic navarrès s’ha mostrat optimista en tot moment, també en la recuperació de jugadors lesionats, com el cas del seu golejador Luis Suárez: "Té un fort cop, però jo crec que hi podrà ser". També és dubte el migcampista Rafael Giménez 'Fali' per l'elongació del bíceps femoral dret que va patir davant els sorians, on va ser substituït. Amb qui no podrà comptar serà amb Víctor Martínez 'Viti', que no es desplaça a Andalusia per una lesió de primer grau del vast intermedi dret, una baixa que s'uneix a les ja conegudes dels lesionats Ramiro Guerra, Iván López i Sebas Coris. De totes maneres, Enrique Martín s'ha endut dinou futbolistes, de manera que un d'ells es quedarà fora de la convocatòria.

L’entrenador ja ha avançat que hi haurà pocs canvis respecte al partit que va guanyar la jornada passada, però ha advertit que cal millorar en molts aspectes: "L’altre dia hi va haver coses que van funcionar, però també n’hi va haver que no. El que passa és que quan guanyes sembla que funciona tot i tampoc és això. Però no hi haurà gaires moviments". Malgrat l’optimisme grana, el Nàstic segueix sent un dels pitjors equips de la categoria com a visitant, ja que de les seves últimes vuit sortides n’han perdut set i només han marcat un gol, que li va servir per sumar tan sols un punt dels 24 disputats.

L’Almeria, en busca del gol

Pel que fa a l’Almeria, amb poques opcions d’entrar al 'play-off' d’ascens i amb tots els jugadors disponibles, arriba a aquesta cita amb problemes de cara a gol, incapaços de veure porteria en quatre dels seus últims cinc compromisos, en què no han aconseguit guanyar (tres empats i dues derrotes). És per això que Martín no creu que es trobin amb un rival relaxat: "Són un equip professional que està fent una temporada magnífica. Espero un equip molt intens, gens còmode. Haurem de lluitar molt". El partit que els va enfrontar a Tarragona va acabar amb un repartiment de punts (2-2) que, en aquest cas, no deixaria satisfets ni a uns ni als altres.