El Nàstic perd a Oviedo (2-0) i segueix enfonsat en la zona de descens

No ha pogut ser. El Nàstic no ha pogut sumar el segon triomf consecutiu. El conjunt grana ha perdut al Carlos Tartiere d'Oviedo (2-0) i segueix una jornada més enfonsat en la zona de descens directe.

La primera part ha sigut molt igualada, amb opcions per als dos equips. La més clara, segurament, és la que ha tingut Luis Suárez per als tarragonins just abans del descans, però el porter local, amb la punta dels dits, ha enviat la pilota a córner.

Amb la represa, els dos equips han sortit més endollats, però ha sigut l'Oviedo qui ha estat encertat de cara a porteria. Joselu ha rematat de cap una assistència de Yoel Bárcenas (minut 52). Lluny de rendir-se, el Nàstic ha buscat amb insistència el gol. Imanol García ha posat a prova el porter de l'Oviedo amb un xut des de fora de l'àrea (minut 74) i Noguera ha rematat al travesser (minut 75) just abans que Víctor Martínez veiés com els locals refusaven el seu xut.

Quan el Nàstic estava gaudint de les millors oportunitats per empatar el partit Saúl Berjón ha servit una falta i Christian Fernández, de cap, ha colat la pilota per l'escaire (minut 79). Els tarragonins han seguit buscant el gol, però no han pogut fer res per evitar una nova derrota.