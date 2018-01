El Nàstic derrota l'Osasuna (0-2)

El partit entre l'Osasuna i el Nàstic de Tarragona ajornat per la nevada a Pamplona a principis de desembre s'ha disputat aquest dilluns i s'ha resolt amb victòria per al Nàstic per 0-2.

A la mitja hora de joc, Manu Barreiro ha aprofitat una passada d'Otar Kakabadze per batre el porter i marcar el primer gol dels grana.

Una lesió d'Eddy ha interromput el matx abans del descans i ha obligat el Nàstic a fer el primer canvi, amb l'entrada de Matilla. A les acaballes, l'experiquito Álvaro Vázquez ha sentenciat amb el 0-2.