El Nàstic estrena l'etapa de Nano contra el Cadis

Nano Rivas tornarà aquest dissabte al Nou Estadi com a entrenador del Nàstic després dels tres duels que va dirigir la temporada passada i que van fer que els tarragonins aconseguissin la permanència gràcies a la Lliga 123. El de Ciudad Real ha agafat les regnes després de la destitució d'Antonio Rodríguez, 'Rodri', i tornarà a Tarragona per rebre aquest dissabte el Cadis (16.00 h, La Liga TV), segon en la classificació.

Amb una plantilla renovada després del mercat d'hivern, Nano buscarà tres punts que serveixin per començar una ratxa positiva que l'allunyi de les posicions del descens. Són cinc les baixes que tindrà el tècnic per afrontar el duel contra un dels dos conjunts que ocupa posicions d'ascens a la Lliga Santander. Per sanció, el mitjapunta Juan Muñiz haurà de veure el partit des de la grada, mentre que segueixen lesionats Djetei, Sergio Tejera, Jean Luc i el punta Uche. Per la seva banda, el Cadis només vol sumar la victòria per mantenir el seu estatus d'aspirant a l'ascens directe.