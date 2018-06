El Nàstic i l'agència de jugadors 'Promoesport' trenquen la seva vinculació

El Nàstic de Tarragona i Promoesport, l'agència de representació de jugadors, trenquen relacions i separen els seus camins després d'una etapa de cinc anys treballant junts per al projecte esportiu del club. Les dues parts s'han mostrat satisfetes del treball realitzat i han apuntat al desgast d'aquest últim any com el motiu principal del divorci que es rumorejava des del partit que el Nàstic va perdre contra el filial del Sevilla, al tram final de l'última Lliga 123.

"Per a mi ha estat un màster. Ens van contractar per gestionar l'entitat esportivament i la vam deixar molt millor de com la vam trobar", ha manifestat José Rodríguez Baster, 'Rodri', màxim representant de Promoesport, que ha afegit que és el moment "de fer un pas al costat i que gent nova reculli el testimoni".

"Estic content i agraït de la col·laboració amb Promoesport", ha manifestat per la seva banda el President del Nàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, que espera que la nova etapa sigui un èxit. El paquet d'accions que posseïa Rodri, entorn del 20%, se'l repartiran entre tres membres del Consell d'Administració, segons ha detallat el president Andreu, encara que sense especificar qui seran.