Un Nàstic lluitador cau a casa del líder, l'Osasuna (1-0)

El Nàstic de Tarragona continua a la cua de la classificació de la Segona Divisió després de caure 1-0 aquest dissabte a casa del líder de la categoria, l'Osasuna. El conjunt grana, malgrat encaixar un gol al minut 40 de Roberto Torres, no ha perdut les ganes i ha tingut les seves oportunitats per almenys empatar, però el marcador no s'ha mogut més. Els d'Enrique Martín han hagut de jugar els instants finals del partit amb deu jugadors per la lesió de Fali, perquè ja s'havien produït les tres substitucions reglamentàries.

La jornada vinent el Nàstic torna a tenir un repte complicat perquè l'Albacete, equip de la part alta de la classificació, visitarà el Nou Estadi de Tarragona.