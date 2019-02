El Nàstic necessita arguments per defensar la seva permanència

El Nàstic de Tarragona segueix remant a contracorrent per assegurar-se la permanència a la Lliga 123. El conjunt dirigit per Enrique Martín rep aquest dissabte el Cadis, immers en la lluita pel 'play-off' d'ascens (18.00h, LaLiga123 TV). "Tenim l'oportunitat d'apropar-nos a l'objectiu i l'hem d'aprofitar. Estem gestant un equip dins i fora del camp i al final de temporada això et dóna molts punts", ha explicat l'entrenador a sala de premsa.

Els tarragonins esperen aprofitar la condició d'equip assequible i de locals per puntuar. Mantenir-se a l'elit del futbol estatal passa exclusivament per fer-se fort a casa i sumar punts. "A casa ho estem fent bé en els darrers partits. La lliga ens la juguem al Nou Estadi i necessitem el suport de l'afició. Són determinants. Animo a la gent a que vingui. Prometem deixar-ho tot per tirar endavant la situació. L'equip m'està transmetent il·lusió, ganes, coratge, implicació i compromís. Som un grup que lluita per la salvació del Nàstic i jo estic convençut que amb l'ajuda de la nostra afició ho aconseguirem", ha comentat, remarcant la importància de l'afició.

Martín manté el seu to serè i de confiança en la feina que fa la plantilla. Se centra en la situació a la Lliga i en cada partit. No es pot permetre descartar-ne cap, perquè pot ser la diferència entre descendir o complir els objectius de la temporada: "Demà hem d'estar molt concentrats en les contres del Cadis, perquè les fan molt bé. Nosaltres estem arribant a un bon punt de forma a aquestes alçades de la temporada".