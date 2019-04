El Nàstic i la necessitat d'una remuntada històrica

El Nàstic rep aquest dissabte l'Sporting de Gijón (18.00 h, LaLiga 1/2/3 TV) en una situació completament límit, ja que els tarragonins tenen la permanència a 10 punts quan en queden 24 per disputar-se. Els mals resultats de l'equip, especialment quan juga lluny del Nou Estadi, l'han condemnat a una situació de tot o res, amb el cronòmetre en contra. Les esperances de salvació són pràcticament nul·les i caldria un miracle per poder continuar a la Segona Divisió.

L'ambient a Tarragona no és el més favorable, més encara després de l'acomiadament del seu director esportiu, Arnal Llibert, que s'ha produït aquest dimecres. Tot sembla indicar que Enrique Martín continuarà a la banqueta grana fins al final, de manera que no hi ha previstos més canvis en l'estructura esportiva, com a mínim fins que finalitzi la temporada. Pel que fa al partit davant els asturians, Martín tindrà l'única baixa de Sebas Coris. El lateral està afectat per una lumbàlgia i encara no hi ha terminis per al seu retorn.

Tornen a estar disponibles el lateral dret Iván López i els centrecampistes Ramiro Guerra i Viti. En qualsevol cas, no s'esperen gaires canvis a l'onze respecte a la derrota a Almeria de la passada jornada. La sanció de Molinero i la lesió d'Aitor García permetran la tornada dels veterans Canella i Carmona a l'equip titular de l'Sporting, que busca encadenar la vuitena jornada consecutiva puntuant i d'aquesta manera seguir amb opcions d'entrar al 'play-off' d'ascens.