El Nàstic perd amb el Còrdova i acumula deu derrotes a casa (0-2)

El Còrdova, l'antepenúltim classificat, ha sorprès al Nàstic en el Nou Estadi (0-2) aquest diumenge i s'ha sumat a la lluita per la permanència complicant l'existència a l'equip tarragoní, que es troba a només quatre punts per sobre dels llocs de descens pel seu trist balanç com local. El Nàstic ha sumat la desena derrota a casa i torna a deixar males sensacions després de la victòria a domicili a Granada (0-1) de la jornada passada.

Ha estat un partit igualat en els primers compassos amb moltes alternatives a banda i banda però que no s'han materialitzat amb gaires ocasions clares de gol fins que, al minut 26, s'ha avançat l'equip cordovès per mitjà d'Aythami després d'una jugada d'estratègia en què Reyes ha centrat una precisa pilota al segon pal que el central ha rematat a plaer. A la segona meitat, un gol en la recta final del visitant Sergi Guardiola ha acabat sentenciant el duel.