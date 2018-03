El Nàstic perd contra l'Alcorcón i es complica la vida

Un gol d'Albert Dorca als quatre minuts ha permès l'Alcorcón frenar en sec la seva mala ratxa de cinc partits sense guanyar, mentre que el Nàstic cau a la zona tèrbola ja que s'acosta amb perill al descens.

Separats per sol un punt a la classificació, i amb el perill del descens en ment, Alcorcón i Nàstic es veien les cares a Santo Domingo amb l'únic objectiu d'aconseguir una victòria balsàmica i reforçar-se moralment abans d'afrontar les últimes deu jornades de campionat. El que primer ha colpejat, només començar el partit, ha estat l'Alcorcón, que s'ha avançat en el marcador amb un gol d'Albert Dorc, que ha rematat sol a gol una centrada des de la dreta d'Álvaro Peña.

Ben entrada la primera part, l'Alcorcón s'ha fet enrere com en altres partits amb marcador a favor, el Nàstic ho ha aprofitat per començar a multiplicar els seus apropaments a la porteria de Dani Jiménez. Als 36 minuts Manu Barreiro ha tingut una ocasió molt clara per empatar, però el seu xut creuat ha marxat alt per damunt del travesser. També abans del descans ho ha intentat Javi Jiménez amb un xut llunyà que ha atrapat sense problemes el porter local.

A la segona part el partit ha baixat d'intensitat. El Nàstic va seguir acostant-se a la porteria de l'Alcorcón, però amb poc encert en atac i sense complicar molt la vida de la defensa local a causa de la inoperància que van mostrar Uche i Barreiro en els metres finals.

En els últims minuts el partit han estat un continu anar i venir d'ocasions a les dues àrees, encara que els que han portat més perill han estat els locals, que finalment han celebrat el triomf. El Nàstic, per contra, es queda a només tres punts del descens.