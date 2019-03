El Nàstic perd i segueix sense reaccionar (0-1)

El Nàstic no aixeca el cap a la Lliga 123. El conjunt tarragoní ha tornat a encaixar aquest diumenge una nova derrota contra el Màlaga (0-1) i s'enfonsa a la zona de descens. Té a vuit punts la salvació, amb encara onze jornades per al final del calendari, però les sensacions no són bones. L'equip no té una proposta eficaç de futbol.

Enrique Martín no ha aconseguit trobar la tecla per capgirar la dinàmica. El Màlaga s'ha endut els tres punts sense fer gran cosa, aprofitant l'encert de Pacheco en el tram final. La resposta del Nàstic ha estat tèbia. Cap ocasió clara, ni per futbol ni per orgull propi. Si no arriben els punts, com a mínim per lluitar la salvació, la transició a Segona Divisió B serà difícil.