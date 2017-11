El Nàstic, a recuperar a domicili els punts que es deixa al Nou Estadi

El Nàstic vol recuperar aquest diumenge a domicili els punts que darrerament es deixa al Nou Estadi per intentar deixar enrere una zona de descens que veu molt a prop després de l'última derrota a casa davant l'Oviedo. Aquest diumenge, el conjunt grana s'enfronta al Numància a Sòria (12.00h) en un partit vital, ja que ara per ara estan de nou a dos punts del descens.

L'equip que dirigeix Rodri ha de donar un nou pas endavant davant el Numància, per dissipar uns dubtes que de nou, i per enèsima vegada en aquest primer tram de campionat, ha aixecat entre una afició que no veu al seu equip guanyar a casa des de fa més d'un mes. Dues victòries en les últimes tres sortides són un bon presagi per al quadre tarragoní que no té por de perdre protagonisme com a visitant si els resultats són òptims per les seves aspiracions.

Otar Kakabadze, al lateral dret, i Javi Jiménez, al lateral esquerre, seran les principals novetats d'un onze que no experimentarà molts canvis però del qual s'espera més consistència al centre del camp del mostrat davant l'Oviedo.

La baixa de Jon Gaztañaga per acumulació de targetes obligarà Rodri a tornar a comptar amb un Wilfred Zahíbo al doble pivot acompanyant al sempre segur Sergio Tejera. Manu Barreiro i Uche tornaran a ser els homes més avançats de l'equip, acompanyats de Maikel Mesa i Abraham Minero als interiors.

Les baixes del quadre català seran una setmana més les de Mohammed Djetei i Omar Perdomo, lesionats de llarga durada, així com la d'Álvaro Bustos, que pateix un esquinç del tendó flexor del quart dit de la mà dreta.