El Nàstic no redreça el rumb contra l'Almeria (2-2)

El Nàstic seguirà cuer de Segona Divisió una setmana més. Aquest dissabte, malgrat la bona assistència al Nou Estadi de Tarragona (8.437 espectadors), els d'Enrique Martín no han pogut passar de l'empat (2-2) contra l'Almeria, conjunt situat a la mitja taula. Des que l'entitat grana va canviar de tècnic, Martín no ha aconseguit redreçar el rumb de l'equip: ha sumat 4 punts de 15 possibles. Això sí, l'equip ha mostrat una bona actitud aquest dissabte, insuficient, però, per sumar els tres punts, un bàlsam cada cop més vital.

El Nàstic ha començat el duel amb bon peu, ja que quan tot just s'havien complert dos minuts dels temps reglamentari, Imanol ha obert la llauna (1-0). Els granes haurien pogut ampliar aquesta diferència, però lluny d'aconseguir-ho, l'Almeria ha reaccionat amb dos gols pràcticament consecutius obra de Owona a les portes del descans (1-2). A la represa, el Nàstic ha sortit disposat a capgirar el marcador i ha trobat les taules gràcies a una diana de Manu Barreiro, l'últim gol del partit. Als instants finals,