El Nàstic es retroba amb la victòria i s'aferra a la permanència (2-0)

Fins que les matemàtiques no diguin el contrari, el Nàstic de Tarragona continuarà lluitant per la permanència, tal com ho ha demostrat avui. Un gol matiner d'Ikechukwu Uche i un altre a l'últim minut de José Kanté han permès que els granes derrotessin el Numància (2-0) i es retrobessin amb la victòria després de tres derrotes consecutives.

Cap gol en els últims tres partits i al minut tres Uche ha obert la llauna d'un Nou Estadi pràcticament buit. El davanter s'ha estrenat com a golejador aquesta temporada al minut quatre de partit. Aprofitant la feblesa de la defensa del Numància, el nigerià ha batut Juan Carlos des de l'interior de l'àrea.

Poc més del Nàstic durant el primer temps. El Numància ha fet números per, com a mínim, col·locar l'empat al marcador. La més clara de totes, la de David Rodríguez des dels onze metres. A Mikel Villanueva li ha sortit bé la seva falta a l'interior de l'àrea sobre el mateix Rodríguez. El davanter numantí ha enviat directament a fora la pilota, amb un xut ras que ha marxat fregant el pal esquerre de Bernabé.

Luis Suárez ha tingut la sentència al minut 60, però el seu xut des de la frontal de l'àrea ha marxat acariciant la fusta. Amb tot el Numància bolcat a l'atac, els d'Enrique Martín han muntat un contraatac de manual a l'últim minut del temps afegit. Suárez ha errat en l'un contra un, però el refús l'ha caçat José Kanté, que, a plaer, ha sentenciat el partit amb el 2-0. Amb aquesta victòria, els tarragonins no es despengen de la permanència i tornen a reduir a set punts la salvació a la categoria de plata.