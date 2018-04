El Nàstic s'allunya del descens amb un gol 'in extremis' d'Álvaro

El Nàstic de Tarragona ha superat el Valladolid (1-0) amb un gol d'Álvaro Vázquez a un minut del final que li dona tres punts a l'equip català per allunyar-se del descens.

El Nàstic ha estat el clar dominador dels primers 45 minuts, on els visitants s'han limitat a defensar-se dels atacs rivals. El conjunt de Nano Rivas, molt ben situat sobre la gespa, ha guanyat la zona mitja amb Fali escombrant tota pilota que arribava i Tejera, Muñiz i Maikel Mesa oferint-s'hi sempre. Jaime Mata, massa sol, no ha pogut crear perill davant Dimitrievski, i aquesta circumstància ha penalitzat en excés el conjunt de Luis César.

El bon joc local l¡'ha fet crear les ocasions més clares de perill. Les que més han inquietat a la porteria de Masip han estat quatre al llarg de la primera part, mentre que al porter del Nàstic no ha hagut d'intervenir.

Álvaro Vázquez, l'home més perillós del Nàstic, ha tingut el gol a les seves botes al minut 34 quan ha rebut una passada llarga que l'ha deixat sol davant el porter rival. El seu xut l'ha tallar Masip, que ha tingut molta feina.

A la segona part, les ocasions del Nàstic han continuat sent constants, però cada vegada més clares. Álvaro Vázquez ha tornat a tenir el gol, però el seu cop de cap ha sortit desviat. El Nàstic, a poc a poc, ha anat notant l'esforç realitzat i ha vist com avançava línies l'equip visitant. A partir de l'hora de joc, les forces estaven ja completament equilibrades, i les ocasions de gol també han arribat per part del Valladolid.

Però el millor estava per arribar per als locals. A dos minuts del final, quan els dos equips semblaven condemnats a l'empat, ha aparegut Álvaro Vázquez per afusellar Masip amb un xut creuat que el porter visitant no ha pogut aturar i que donava el segon triomf consecutiu com a locals.