El Nàstic vol seguir sent el millor visitant a costa del Granada

El Gimnàstic de Tarragona visita aquest dissabte (16 h / LaLiga 123 TV) l'estadi Nuevo Los Cármenes de Granada per seguir explotant la seva condició de millor visitant de Segona Divisió i allunyar-se dels llocs de descens, que té ara mateix a un punt. Per aconseguir la victòria, els tarragonins hauran de superar un Granada que acumula set victòries consecutives al seu feu i que vol recuperar el camí de la victòria després d'haver perdut (2-1) davant el Lugo.

Els andalusos són tercers amb 49 puts i, abans de caure contra el Lugo, havien acumulat quatre victòries seguides. Després de baixar aquest any a Segona, el Granada vol tornar a la màxima categoria i és un rival molt dur de batre al seu estadi, on només ha cedit una derrota i dos empats, la resta de partits (11) els ha guanyat tots. Unes dades a les quals vol fer front el Nàstic que, tot i que davant la seva afició no aconsegueix sumar, és el millor visitant de la categoria. Un fet, però, que el manté amb l'aigua al coll, ja que només un punt el separa dels llocs de descens, que marca el Cultural Leonesa amb 32.

Per aquest enfrontament, el tècnic grana, Nano Rivas, no podrà comptar amb els lesionats Nicolau Dumitru i Álvaro Vázquez -els dos estan en la recta final de les seves recuperacions-, però sí amb el migcampista Javi Márquez. Sergio Tejera està sancionat. Per la seva part, l'entrenador del Granada, José Luis Oltra, té tota la plantilla a la seva disposició.