El Nàstic vol trencar la mala ratxa com a local davant un Llorca minvat

El Nàstic de Tarragona vol millorar les prestacions com a local, ja que fa més d'un mes que no guanya al Nou Estadi, i brindar la tercera victòria del curs al seu públic contra el Llorca (18.00 h), un conjunt que arriba amb problemes defensius a causa de les baixes.

L'última victòria davant el Numància, 1-2 el cap de setmana passat, ha dotat de tranquil·litat i confiança un equip que viu en una eterna muntanya russa de resultats que no li permeten allunyar-se del tot de la zona de descens. La baixa d'Uche, a la zona ofensiva, és la mala notícia del conjunt liderat per Antonio Rodríguez, 'Rodri', que haurà de buscar un substitut de garanties per fer oblidar el pitxitxi del conjunt tarragoní.

Rodri tampoc podrà comptar per lesió amb la participació d'Omar Perdomo, amb una fractura al peroné; Mohammed Djetei, amb una lesió en els lligaments creuats; Álvaro Bustos, amb una fractura al quart dit de la mà dreta; Eddy Silvestre, amb una elongació muscular al bíceps femoral dret, i Jean Luc, amb una elongació al bíceps femoral esquerre.

Mentrestant, les baixes de Fran Cruz i Carlos Pomares minven la defensa del Llorca, que té la intenció d'aconseguir la que seria la seva primera victòria fora de casa a la Lliga 1/2/3 i, amb això, prendre aire en la lluita per salvar la categoria, un objectiu que a dia d'avui té a 3 punts de distància.