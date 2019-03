El Nàstic busca el segon triomf consecutiu per seguir agafant aire

El Nàstic vol sumar aquest diumenge (12h) la segona victòria consecutiva per primera vegada en el que va de temporada, a costa de l'Oviedo, equip al que els tarragonins ja van derrotar a la primera volta. El conjunt grana encara es troba a set punts de la permanència, de manera que no pot adormir-se si vol continuar una temporada més a la Lliga 1/2/3.

El tècnic del Nàstic, Enrique Martín, s'ha emportat divuit futbolistes a terres asturianes, entre els quals no estan ni els lesionats Sebas Coris i Javi Márquez ni el sancionat Thioune.

La victòria de la passada setmana davant l'Albacete (1-0) farà que Martín no faci més canvis en l'onze que els imprescindibles. Així que l'entrada de Cotán per Thioune es presumeix com l'única modificació en l'onze català.

Enrique Martín tornarà a apostar per una defensa amb tres centrals: Fali, Noguera i Mikel Villanueva. Pipa i Abraham ocuparan els carrils i al trivot, amb la novetat de Cotán, repetiran el del planter Viti i Imanol García. Luis Suárez i Kanté podrien repetir a la davantera, tot i que Berat Sadik també empeny fort després del gol que va anotar dissabte passat i que va valer els tres punts als tarragonins.