El Nàstic visita el Màlaga sense temps per a lamentacions

Sense temps per a lamentacions, el Nàstic de Tarragona, el cuer de la Segona Divisió, visita el Màlaga, el quart classificat, aquest dissabte (16 h / La Liga 1/2/3 TV). A la Rosaleda es viurà un duel de contrastos en què els d'Enrique Martín arriben amb l'aigua al coll. El conjunt andalús acumula al seu estadi un ple de sis triomfs a la Lliga i el Nàstic, per contra, només ha sumat dos punts a domicili.

La formació andalusa, però, arriba després d'una derrota a Pamplona contra l'Osasuna (2-1) i un empat la setmana passada a Gijón contra l'Sporting (2-2), resultat que va arribar al final del partit, quan els visitants ja es veien amb el triomf a tocar. El Màlaga, després d'aquestes ensopegades, necessita tornar a guanyar, ja que va perdre el liderat a favor de Granada, i fins i tot està fora dels dos llocs d'ascens directe. El tècnic Juan Ramón Muñiz recupera diversos futbolistes que estaven sancionats, com els migcampistes Adrián González, Alfred N'Diaye i Javi Ontiveros i el defensa Federico Ricca. El tècnic asturià té el dubte de Juanpi Añor i les baixes del porter Munir Mohand, els defenses Juan Carlos Pérez 'Juankar' i Luis Hernández i el migcampista Àlex Mula.

Sense marge d'error, el Gimnàstic té l'obligació de treure els tres punts en un dels camps més difícils de Segona si no vol enfonsar-se més en la classificació. Preocupació màxima en l'entorn del club, que ja ha començat a moure's per tancar fitxatges, conscient que amb l'actual plantilla és molt complicat tirar endavant una temporada que pot acabar amb el descens a la Segona B. Per al duel d'aquest dissabte, Martín sap que no podrà comptar amb Fali, amb una lesió al recte femoral dret, ni amb Ramiro Guerra, que ha recaigut de la seva lesió al genoll esquerre.

Problemes en la creació per a un Enrique Martín, tècnic del conjunt català, que només podrà fer ús de David Rocha i Javi Márquez en un centre del camp poc encertat els últims partits i que haurà de fer un pas endavant si vol tenir opcions de victòria davant el Màlaga. L'equip recupera Uche, en punta d'atac, i Abraham Minero, carriler esquerre, que per poc que es trobi bé sortirà d'inici en substitució d'un irregular Javi Jimenez. No hi ha temps per a lamentacions, l'equip necessita els tres punts per intentar acostar-se a la zona de la salvació i per donar una alenada d'aire fresc a una plantilla sumida en una intensa depressió de joc i ànim.