El Nàstic vol agafar el tren del Màlaga

El Nàstic necessita guanyar davant el Màlaga (16.00h, LaLiga 123 TV) per agafar el que podria ser el seu últim tren per evitar el descens. Segons apunta el tècnic del conjunt tarragoní, Enrique Martín, la permanència passa per "guanyar els partits de casa" sense oblidar que "cal sumar alguna cosa" lluny del Nou Estadi, ja que els vuit punts que separen els tarragonins de la zona de salvació són, ara per ara, un abisme.

L'equip vol reafirmar la seva millora en el joc amb una victòria davant la seva afició. Seria la segona de manera consecutiva després del triomf 'in extremis' de fa dues jornades davant l'Albacete. Enrique Martín recuperarà un dels fixos en el seu onze, Ousseynou Thioune, que tornarà a ser titular després de complir una sanció per acumulació d'amonestacions.

D'altra banda, l'entrenador perdrà el central Mikel Villanueva, una de les peces importants, que està concentrat amb la selecció de Veneçuela. Divendres va derrotar l'Argentina (1-3) i aquest dilluns s'enfrontarà a Montilivi a la selecció de Catalunya. En l'apartat de baixes, continuen apareixent el lateral Sebas Coris, que s'està recuperant d'una intervenció quirúrgica per problemes a la zona lumbar, i Javi Márquez, que va patir un accident de trànsit.

Després de la bona versió de les últimes setmanes, Enrique Martín repetirà el sistema 3-5-2, amb la novetat de l'entrada de Salva Ferrer o de Josema en l'eix de la defensa i de Thioune per Cotán al centre del camp. José Kanté i Luis Suárez continuaran sent les referències ofensives d'un equip que se la juga davant la seva afició. El Màlaga serà un rival dur. La seva ambició per intentar l'ascens directe assegura que el partit tingui, com a mínim, gen competitiu.