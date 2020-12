Nens bombolla a l'esport d'elit

Els entrenaments, l'estrès de gestionar les circumstàncies de la competició, el compromís de la faceta mediàtica i la parcel·la del laboratori tàctic de fletxes, hores de vídeos i pissarres. El futbol ha aconseguit mantenir la seva infraestructura més elemental en l'era coronavirus. El seu estatus privilegiat rema a favor. Els recursos (i les necessitats) del negoci l'obliguen a ser més esport rei que mai per desmarcar-se d'una competència que va a la baixa per les particularitats dels nous calendaris. Una part dels riscos encara són compartits. El covid-19 continua condicionant la temporada amb l'amenaça dels rebrots. El circuit, que n'és conscient, intenta ajustar els mecanismes per reforçar les planificacions i confeccionar més plans d'emergència en les dates clau. Un confinament domiciliari pot posar en escac el rendiment de la plantilla, l'exercici fiscal i l'estabilitat social.

Els clubs han passat a dependre de la salut dels seus treballadors, apartat de lesions al marge. La baixa de Cristiano Ronaldo en la segona jornada de la Lliga de Campions contra el Barça no explica la derrota del Juventus, però sí que la contextualitza. Competir sense l'home franquícia és un llast evident. El campió italià va perdre els tres punts, la possibilitat de ser líder de grup amb un mínim marge d'error i els 2,7 milions d'euros de prima de victòria que va fixar a l'estiu la UEFA. Les conseqüències de la relació diners-ambició creix amb el pas de les setmanes. Un brot en un vestidor d'escut gran (que no sigui massiu i, per tant, comporti un canvi de dates) posa en perill els 9,5 milions d'euros de bonificació per arribar als vuitens de final d'Europa, els 10,5 milions per disputar els quarts o el premi de 12 milions en una hipotètica fase de semifinals. Guanyar el títol es tradueix en 22,5 milions entre la quota de finalista (15 milions), un extra per destacar la condició de millor equip de la temporada (4 milions) i la classificació per a la Supercopa europea que es disputa mesos després.

651x366 Els jugadors del Borussia Dortmund durant l'últim partit de Champions / EFE Els jugadors del Borussia Dortmund durant l'últim partit de Champions / EFE

Hermetisme individual

El risc genera moviments. Segons ha pogut saber l'ARA, diferents equips d'elit estudien ampliar els seus protocols sanitaris per traslladar l'hermetisme de la rutina de feina a l'àmbit personal. L'objectiu és minimitzar l'exposició al virus fora de les instal·lacions esportives i extremar el seu grau de professionalitat. "La idea és replicar les bombolles de la NBA a petita escala, que siguem a efectes pràctics nens bombolla que no agafem el virus", asseguren fonts del futbol professional català. El pla d'acció reclama el compromís de totes les parts. Les imposicions en l'àmbit individual, per norma, queden fora de contracte.

El nou codi intern serien recomanacions per limitar les activitats d'oci fora de la unitat familiar, sense entrar en el ventall de possibilitats, preus o franges horàries. "És veritat que estem exposats a coses que no són a les nostres mans, perquè no les podem controlar totes. Si fos així seríem en un búnquer tancats, i és impossible. Per com està organitzat el futbol, no és viable aconseguir un sistema d'aïllament com el d'Orlando. Som massa equips, massa competicions i massa encreuaments. Se'ns demana que l'únic contacte de risc siguin les persones amb qui convivim, que hi hagi precaució. Recordar de ventilar habitacions, si hi ha algú que ha donat positiu en l'entorn notificar-ho ràpidament, si la nostra parella té símptomes saber reaccionar, etc.", insisteixen des de l'elit. Els dirigents volen estandarditzar-ho abans de les festes nadalenques per la temptació de forçar la normativa de Sanitat. És una data delicada. L'esport no s'atura i hi ha compromisos clau com la Supercopa d'Espanya de futbol o la disputa de la final four del Barça d'handbol abans del final de l'any.

651x366 Imatge del partit entre el Barça de futbol sala i el Jaén Paraíso Interior / FC BARCELONA Imatge del partit entre el Barça de futbol sala i el Jaén Paraíso Interior / FC BARCELONA

L'ordre al Barça

Són mesures que neixen a partir dels precedents. El club blaugrana ha patit tres positius per coronavirus al primer equip de futbol (Miralem Pjanic abans d'aterrar a Barcelona, Samuel Umtiti i Sergi Roberto), el bàsquet va haver de renunciar a Nikola Mirotic i Saras Jasikevicius, el futbol sala es va haver de confinar i l'handbol també després de les aturades de seleccions, un focus que també es podria regularitzar. S'apuja el grau d'alarma perquè res no assegura la immunitat. El treball es va iniciar a l'agost. El club va pressupostar una despesa fixa en tests PCR depenent dels compromisos oficials i el nombre de treballadors de la plantilla.

Les excepcions han d'estar justificades. Es va recalcar la condició de grup tancat, amb els seus pros, i es va limitar especialment al Palau Blaugrana la participació dels jugadors de les categories inferiors en la dinàmica del primer equip. Els recursos estan organitzats en forma piramidal. El sènior es queda el tros gran del pastís. El repartiment restant genera una pseudoprofessionalitat a mesura que es baixa de categoria. "Els juvenils no poden estar tan controlats com un professional per dinàmica d'equip, senzillament. La idea és evitar que els equips barregin realitats sanitàries. Si un nano del planter és positiu i ell o un company s'entrenen uns dies amb l'equip A, es pot generar un problema gros. A vegades sembla que el coronavirus és cosa del passat. Fins que no hi hagi una vacuna efectiva continuarem així", diuen des de la Ciutat Esportiva del Barça.