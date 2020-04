Ningú vol assumir les pèrdues per l'aturada del futbol

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i la Lliga no han arribat a un acord perquè els jugadors assumeixin part de les pèrdues econòmiques per l'impacte del coronavirus. Així s'ha donat per tancada la reunió d'aquest dilluns, en què també s'havia de tractar el possible calendari quan es reprengui la competició.

Fonts del sindicat han explicat a Efe que les dues parts no preveuen tornar a abordar l'assumpte econòmic, "davant de la distància de les postures", i han confirmat que la proposta dels jugadors per a Primera Divisió és assumir un 20% de les pèrdues per recuperar un 10% en el futur, quan sigui possible, en cas que no es pugui completar la competició. Aquestes xifres es rebaixarien a un 8% en els dos casos dels futbolistes de Segona.

En el supòsit de poder finalitzar la temporada de la manera que sigui, amb públic o a porta tancada, el plantejament dels futbolistes no preveu assumir cap quantitat.

La Lliga, que ha instat els clubs a presentar ERTOs, va plantejar que si no es pot acabar la temporada els jugadors assumeixin un 47% de les pèrdues (451 milions dels 957 calculats per la patronal) i que sigui un 46% si s'acaba jugant a porta tancada (140 de 303). Si finalment es pot jugar amb públic, que assumeixin un 49% (77 de 156).

L'AFE i la Lliga no van abordar aquest dilluns possibles escenaris de calendari per a la represa de l'activitat i el sindicat va insistir en la necessitat de protegir la salut dels jugadors i que hi hagi la màxima seguretat al respecte quan sigui possible. En aquest sentit, el sindicat elaborarà un document en què es posarà de manifest la postura dels futbolistes, que no són partidaris de fer concentracions llargues.

Les dues parts coincidiran aquest dimarts de nou a la reunió de la comissió de seguiment creada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per revisar la situació generada per la pandèmia del coronavirus.

Mediació del Consell Superior d'Esports

En paral·lel, l'AFE ha fet saber que ha enviat una carta a la presidenta del Consell Superior d'Esports, Irene Lozano, per obrir un diàleg que analitzi les diferents qüestions que afecten el col·lectiu de futbolistes. Entre els temes a tractar hi ha els ERTO, la pròrroga de contractes si es juga més enllà del 30 de juny, el protocol de reincorporació a la competició, les mesures higienicosanitàries en els llocs esportius, el procediment a seguir en cas que hi hagi un positiu en un equip quan la competició torni i l'organització del calendari de la temporada 2020/21, entre d'altres.