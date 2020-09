"Al principi vaig pensar que era una broma": Nira Juanco, primera veu femenina del videojoc FIFA 21

EA Sports ha comptat amb la participació de la periodista esportiva Nira Juanco en l'edició d'enguany del videojoc FIFA 21. Amb més de 15 anys d'experiència en el periodisme esportiu, la canària s'encarregarà d'informar de l'actualitat en altres camps durant els partits virtuals del videojoc i s'unirà als comentaristes Manolo Lama, Paco González i Antonio Ruiz. D'aquesta manera, Nira es converteix en la primera veu femenina en la història del videojoc.

Per a l'edició d'enguany del videojoc, Nira Juanco ha gravat un total de 1930 línies d'àudio que es poden sentir en les versions Carrera i Champions League del FIFA 21. "Al principi vaig pensar que era una broma, però quan vaig saber que era veritat, no sabria descriure l'alegria i l'orgull que vaig sentir". Sobre la seva experiència narrant el futbol real enfront del futbol virtual, Nira destaca la sorpresa de comprovar "com pot arribar a assemblar-se narrar el FIFA 21, pel realisme que té el videojoc, i narrar un partit de futbol real".