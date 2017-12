Pablo Machín: “No ens podem permetre donar avantatges com els d’avui”

La cara de Pablo Machín a la sala de premsa era prou significativa. “Segurament, el d’avui és el pitjor partit del que portem de curs. A ningú li agrada encaixar quatre gols, però portar 23 punts és meritori. L’autocomplaença no ens ajudarà a millorar, hem de reconèixer el que fem malament”. Rebre un gol tot just passats 41 segons no ha agradat gens al tècnic sorià. “Els hem concedit un avantatge molt gran, i l’estat anímic penalitza bastant, especialment després del gol en el primer minut. Al descans, hem tractat de corregir coses, però l’Eibar no s’ha relaxat i no hem tingut opcions”. Si el Girona no ha ofert la seva millor versió, els guipuscoans han seguit en la dinàmica que l’han vist sumar 16 dels últims 18 punts en joc. “No ens han deixat ser l’equip recognoscible que som. Ens ha faltat pressionar a camp contrari, ser sòlids al darrere, estar atents... Si ens manca tot això, mostrem les carències”, explicava Machín, enfadat per les facilitats donades. “La gran majoria dels futbolistes que avui han participat, no han estat al cent per cent. No ens podem permetre donar aquest tipus d’avantatge. Els jugadors estan tan emprenyats com jo, ja que a ningú li agrada veure’s inferior”.

El tècnic del Girona no ha volgut buscar excuses en la baixa del doble pivot gironí habitual, Pere Pons i Àlex Granell. “No podem justificar la derrota amb la seva absència; els hem trobat a faltar, però com a Alcalá, Muniesa...”. Tampoc s’ha volgut mullar sobre possibles reforços. “Probablement necessitem coses i estem treballant per solucionar-ho, tot està consensuat amb la secretaria tècnica i dependrà de les possibilitats econòmiques que tinguem”. El gol de Timor ha donat marge per a una il·lusió trencada en els segons 45 minuts. “El 2-1 ens ha fet entrar en el partit, però seguíem veient complicat poder-ne sortir amb algun punt. Des del xiulet inicial, s’ha vist que no era el nostre dia”. Machín, a tall del realitzat en la prèvia, ha elogiat l’Eibar. “No hem de ser excessivament crítics ni veure-ho tot fosc; han competit millor que nosaltres. Són un gran equip”, ha finalitzat. Ha intentat així relativitzar la golejada rebuda en l'últim partit de l’any. “Gaudim de la mateixa xifra de punts que abans de començar l'enfrontament: tothom hi hauria signat, a l’estiu. Valorem-ho, tot i que entenc que primer ens ha de passar la garrotada”.