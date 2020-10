La remuntada passa per la Nova Creu Alta

El CE Sabadell rep aquest dijous a la Nova Creu Alta el Leganés, un dels candidats a ascens directe, en una jornada clau per reafirmar la reacció en la categoria de plata (21.30h, Movistar+ LaLiga). L'empat a l'última jornada contra el Saragossa va estrenar el caseller de punts d'aquesta temporada. Botí, gran partit i bones sensacions que dibuixen una situació optimista del conjunt arlequinat.

El repte és fer que el resultat no sigui una anècdota. El 0-0 a la Romareda no amaga la manca de gol del Sabadell, que no veu porteria des del segon partit a Segona Divisió contra el Rayo. El Leganés serà exigent. La seva dinàmica de tres victòries consecutives contra el Logronyès, el Saragossa i el Reial Oviedo, amb què suma un total de 15 punts per col·locar-se tercer a la classificació general, reforcen la seva etiqueta de rival a batre. "Demà rebem un dels grans de la categoria i haurem de contrarestar els seus punts forts però també plantejar les nostres armes", ha comentat Antonio Hidalgo en la roda de premsa de la prèvia del partit.

Les mancances del Leganés

Els madrilenys també tenen fissures. Els homes de Pep Lluís Martí només han sumat 1 victòria i han signat 2 gols a favor lluny de la gespa Butarque. Un pobre registre a domicili que el Sabadell pot aprofitar per sumar el primer triomf del curs i esborrar la terrible estadística que el col·loca com a pitjor local de la Lliga SmartBank. La lluita per l'ascens davant la necessitat immediata de punts per aconseguir una salvació que demana bons registres. La realitat del calendari situa els arlequinats a sis punts de la zona tranquil·la de la taula.

"L'equip vol guanyar perquè estem fent moltes coses bé. És important que hagi arribat aquest primer punt. El punt és conseqüència del treball i el sacrifici. Per a mi vam ser millors i mereixíem més. Hem d'estar tranquils, deixar la porteria a 0 sempre és bo. L'equip està fent moltes coses bé, generant moltes ocasions per aconseguir els gols i així més punts. Diumenge vam fer una feinada per aconseguir el primer punt", ha assegurat Grego Sierra, que ha destacat el bon moment de l'equip català i ha relativitzat la importància del Leganés: "Tots els rivals són forts en aquesta categoria. Nosaltres no hem de pensar en això. Els hem de respectar i, si ens hem de fixar en ells, que sigui només per guanyar", ha insistit.