Numància posa a prova el moment del Reus

El Reus visita Numància amb la intenció de mantenir la seva bona ratxa de resultats (18.00h, La Liga TV). El conjunt català ha sumat quatre dels últims sis punts després d'un final de primera volta complicat. El seu moment d'inflexió va ser la el triomf al Nou Estadi davant el Nàstic de Tarragona (1-2) de fa dues setmanes abans d'empatar contra l'Oviedo (0-0).

Els reusencs ocupen la zona mitjana-baixa de la taula classificatòria, amb 28 punts, una situació que provoca que amb un triomf els d'Aritz López Garai puguin començar a respirar tranquils. Guanyar l'equip sorià al seu propi feu no serà empresa fàcil, ja que el Numància ha cedit únicament dues derrotes aquest curs, davant el Granada a l'onzena jornada (1-3) i contra el Nàstic de Tarragona a la quinzena (1-2).

Per poder afrontar el repte, el tècnic local recupera els seus dos centrals titulars, que tornaran després de complir sanció per acumulació d'amonestacions. Jesús Olmo, a més, va aprofitar la setmana de sanció per operar-se d'un dit de la mà dreta, sense conseqüències en el seu rendiment immediat sobre la gespa. Si tornen Olmo i Atienza, en el capítol de baixes continuen apareixent el lateral dret Jorge Miramón i els extrems David Querol i Ricardo Vaz. Antonio Sillero serà el porter suplent després de la marxa de Roberto Santamaría a l'Osca durant aquest mercat d'hivern.