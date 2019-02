L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya demana accions en el món del futbol

Coincidint amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia en el futbol, Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), ha aprofitat per demanar l'aplicació de mesures per prevenir l'homofòbia en els camps de futbol.

Rodríguez ha fet aquesta petició a la Federació Catalana de Futbol (FCF) i a la direcció general d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya. Ha demanat que posin en pràctica "les mesures adequades", d'acord amb l'article 14 de la llei 11/2004 contra l'homofòbia, "perquè es tracti correctament les persones LGTBI i la seva lliure participació" en activitats esportives. També ha demanat a la FCF que "activi polítiques públiques contra la violència i la discriminació que es puguin produir en la pràctica d'aquest esport".

El Dia Internacional contra l'Homofòbia en el futbol se celebra el 19 de febrer com a homenatge a Justin Fashanu, nascut aquest mateix dia de l'any 1961 i que va ser el primer futbolista d'elit que va reconèixer públicament la seva homosexualitat, l'any 1990. Després de fer-ho públic, va ser expulsat del seu equip i va rebre burles del seu entrenador, companys i afició, i no va tornar a ser contractat per cap altre club. Posteriorment, va ser acusat falsament de violació, la qual cosa el va fer caure en una profunda depressió que va provocar que, l'any 1998, acabés suïcidant-se.