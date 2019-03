L'Osca envia un comunicat d'última hora en què anuncia que no cedeix jugadors a la selecció catalana

Encara no hi ha llista oficial de la selecció catalana per al partit que disputarà dilluns que ve, dia 25 de març, contra Veneçuela. A dos quarts d'una del migdia, la Federació Catalana de Futbol ha fet públic el comunicat que li ha fet arribar l'Osca en què mostrava la negativa definitiva a cedir Enric Gallego i Álex Gallar per a aquest partit amistós. Els arguments que ha exposat el club aragonès són la delicada situació en què es troben, que no els permet, segons el club, arriscar-se a cedir jugadors amb el risc de lesió que això suposaria. D'aquesta manera, l'Osca se suma a la negativa d'altres clubs com el Valladolid i el Rayo Vallecano a cedir els seus jugadors catalans convocats.

Aquest comunicat ha fet endarrerir la llista oficial, encara pendent de les últimes confirmacions. Des de la Federació Catalana s'ha volgut enviar un missatge d'agraïment a tots els jugadors que han confirmat la seva presència a la cita.