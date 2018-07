Özil denuncia racisme a Alemanya després de la foto amb Erdogan i deixa la selecció

El migcampista Mesut Özil ha anunciat aquest diumenge que deixa la selecció d'Alemanya, un mes i mig després d'obrir-se un debat per haver-se fet una foto al costat del president turc, Recep Tayyip Erdogan, i després d'acusar la federació de no acceptar-lo com a alemany, malgrat haver guanyat un Mundial per al país on va néixer.

Özil, de 29 anys i fins ara una peça clau en el conjunt que entrena Joachim Löw, ha anunciat aquesta decisió a través del seu compte a Twitter, hores després que també per aquest mitjà expliqués per què es va fer la controvertida foto amb el líder turc.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 de juliol de 2018

"Tinc dos cors, un d'alemany i un altre de turc. Vaig néixer i vaig ser educat a Alemanya. Per què hi ha gent que continua sense acceptar que soc alemany?", es pregunta el migcampista, que va jugar al Schalke i al Werder Bremen, després al Reial Madrid i actualment a l'Arsenal.

"Vaig guanyar la Copa del Món amb Alemanya", recorda Özil, amb el títol aconseguit al Brasil, i acusa el president de la Federació de Futbol Alemanya (DFB), Reinhard Grindel, d'incompetència i de falta de respecte per no haver-lo defensat després de l'enrenou generat per la foto. "A ulls de Grindel i els seus seguidors, soc alemany quan guanyem però continuo sent immigrant quan perdem. I, malgrat pagar els impostos a Alemanya, fer donacions a les escoles alemanyes i haver guanyat el Mundial el 2014, continuo sense ser acceptat a la societat. Continuo sent tractat com a 'diferent'", afegeix.

Al·ludeix, així mateix, als seus excompanys d'origen polonès Miroslaw Klose i Lucas Podolski, als quals, diu, no se'ls qüestiona com a alemanys, i deixa a l'aire la pregunta de si el seu cas és diferent per tractar-se d'un musulmà.

Explica que va decidir fer-se la foto amb Erdogan perquè, si s'hi hagués negat, s'hauria interpretat com "una falta de respecte" per les seves "arrels turques", i ha afegit que "tornaria" a fer-se-la. "Per a mi, fer-me una foto amb el president Erdogan no té res a veure amb la política o amb les eleccions, sinó amb el respecte pel màxim càrrec del país de la meva família", explica.

Era la primera vegada que el jugador, nascut a Gelsenkirchen (oest d'Alemanya) i fill d'immigrants, es pronunciava sobre la foto que es va fer el juny passat al costat d'Erdogan i acompanyat del també internacional germano-turc Ilkay Gundogan.

La imatge es va interpretar com un suport a la campanya per a la reelecció del líder turc, que manté unes relacions més que tenses amb la cancellera Angela Merkel. Löw va decidir mantenir-lo tant a ell com a Gundogan a l'equip i la mateixa Merkel va expressar en un moment donat el seu desig que l'afició deixés d'escridassar-los quan saltaven al terreny de joc.

Özil, a més de peça clau de la selecció, era la imatge de la integració a Alemanya del col·lectiu dels alemanys d'origen turc, amb tres milions i mig de persones, la meitat dels quals conserven el dret de vot a Turquia. La controvèrsia va acompanyar-los durant tot el Mundial i va continuar després de l'eliminació prematura de la selecció alemanya, que defensava el títol, a la fase de grups de Rússia. El mànager de la selecció, Oliver Bierhoff, i el president de la DFB els van retreure després que no haguessin donat explicació de tot l'afer de la foto abans del Mundial, cosa que es va interpretar com una manera de culpar-los per l'eliminació.

Özil explica ara que s'hauria fet aquesta foto independentment de qui fos el president turc i afirma que ell és simplement un futbolista, no un polític. Aquestes primeres explicacions sobre la foto van ser seguides per la difusió d'una segona part de la declaració, en què el jugador critica la manera de fer dels mitjans i la falta de suport de la DFB, i hores després ha anunciat que deixava la selecció alemanya en un tercer missatge.

Fins avui es considerava que el futur d'Özil a la selecció s'aclariria amb l'anunci de la pròxima convocatòria de Löw. Alemanya té al davant els seus primers partits després de l'eliminació del Mundial el 6 i 9 de setembre, el primer dels quals davant la nova campiona del món, França, i el segon contra el Perú. El 29 d'agost, Löw ha de donar a conèixer la llista de convocats.