El PSG no troba a faltar Neymar ni Cavani a Old Trafford (0-2)

En el primer partit dels vuitens de final de la Lliga de Campions, el PSG no ha trobat a faltar els lesionats Neymar ni Cavani per sortir triomfador d'Old Trafford (0-2). Kimpembe, a la sortida d'un córner, i Mbappé, l'estrella que més brilla del conjunt francès, han sigut els golejadors en un partit que suposa la primera derrota d' Ole Gunnar Solskjaer després de deu victòries i un empat en dotze partits com a tècnic dels 'red devils'. Una derrota que també s'ha cobrat les baixes per lesió de Lingard i Martial en un Manchester United que ha vist com Pogba era expulsat just a les acaballes del partit.

El PSG, amb una sortida neta de pilota i amb paciència, ha començat el partit posant la por al cos dels locals amb una rematada esmolada de Di María que ha sortit fregant l'escaire. Durant els primers moments els 'red devils' no han tingut problema per cedir la iniciativa a un PSG que ha sabut jugar amb intel·ligència, sense precipitar-se i amb un Mbappé que ha anat entrant cada cop més en el joc. Els jugadors de Solskajer, amb tot, tenien pólvora per sortir amb velocitat al contraatac, malgrat que durant els primers 45 minuts pràcticament no han generat perill.

El primer temps ha acabat amb poc futbol i s'ha embrutat una estona quan Young, que ja tenia una targeta groga, ha fet una càrrega molt exagerada contra Di María. L'argentí ha sortit fora del camp i ha acabat xocant amb la tanca publicitària que separa el terreny de joc del públic. Les topades entre els dos conjunts s'han anat succeint i el jugador 'red devil' Lingard no ha pogut acabar el primer temps i l'ha substituït l'exblaugrana Alexis, mentre que Martial ha marxat als vestidors tocat i Mata ha saltat al terreny de joc tot just començar el segon temps.

El PSG surt a totes

A la represa, el PSG ha sortit decidit a fer mal i abans dels deu minuts s'ha avançat en el marcador amb una rematada a la sortida d'un córner de Kimpembe en què De Gea, que havia fet una gran aturada just abans, no ha estat encertat. Primera sacsejada en un United que poc després ha patit l'encert de Mbappé, que ha culminat a plaer una gran jugada amb Di María (10 gols a domicili en 11 partits a la Lliga de Campions suma el jove davanter francès). Els dos gols han ensorrat el United, que ha vist com De Gea havia de brillar per aturar les envestides dels de Tuchel.

El Manchester United, de mica en mica, ha pogut sortir del setge francès i ha intentat treure l'orgull, però tot ha quedat en no res. Pogba ha entrat una mica més en joc però ha acabat deixant el seu conjunt amb 10 quan just a dos minuts del final ha vist la segona groga i ha estat expulsat. Els locals, faltats d'idees en un Old Trafford que ha xiulat el seu exjugador Di María quan ha sigut substituït, han patit la primera derrota amb Solskajer en el seu dotzè partit en el càrrec des que va substituir José Mourinho.

En l'altre partit de la jornada, el Roma s'ha complicat la vida en la visita del Porto d'Iker Casillas (2-1). Els locals han vist com Adrián escurçava distàncies just després de dos gols en cinc minuts de Zaniolo ben entrada la segona part.