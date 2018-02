El PSG perdona i el Madrid l’acaba deixant grogui (3-1)

El PSG va perdonar la vida al Madrid al Santiago Bernabéu i el Madrid va estirar-li les orellesamb dos gols en els darrers minuts que fan trontollar el projecte europeu, després d’un partit on els francesos van gaudir de les millors ocasions però van acabar derrotats amb un resultat tant sorprenent com injust. Un partit que va evidenciar els problemes blancs, fluixos en el joc, però també va posar en dubte la candidatura europea d’un PSG encara poc fet, com a conjunt. Unai Emery, amb fama de ser un tècnic poruc, va ser atrevit posant Lo Celso al mig del camp acompanyant a Verratti i Rabiot, i per darrera del trident Mbappé, Neymar i Cavani. Però Lo Celso va naufragar contra un Madrid que també va sorprendre ja que va deixar a la banqueta Bale. Sense la BBC, l’equip blanc es va ordenar en un 4-4-2 amb Isco intentant aprofitar precisament l’absència de Motta al PSG.

El Madrid, que té la capacitat per sentir-se gran sempre que sona l’Himne de la Champions, va sortir endollat, amb dues bones aproximacions de Cristano Ronaldo. Però el PSG va colpejar primer. Quan el partit estava més igualat, una bona acció ofensiva dels francesos, amb participació de Cavani i Neymar, va acabar amb Nacho deixant la pilota morta a la frontal, on va aparèixer precisament Rabiot, una de les apostes d’Emery, per fer el 0-1 amb la seva cama dolenta. El Madrid però, va re accionar amb ràbia i abans del descans, després d’una aturada prodigiosa d’Areola a Benzema, Kroos va forçar un penal dubtós del jove Lo Celso i Cristiano, en el darrer minut de la primera part, va empatar.

A la segona part, Emery no va treure del camp a un Lo Celso superat, però el seu PSG mica en mica es va fer amb el control del matx, amb Keylor Navas evitant un gol d’Mbappé, Rabiot reclamant un penal per mans de Sergio Ramos i Neymar demanat protagonisme amb el pas dels minuts. El PSG però, no va saber castigar a un Madrid superat que va aguantar com va poder l’empat fins que Zidane va treure del camp a Isco i Casemiro, posant a Lucas i Asensio, i en dues accions ràpides, Cristiano i Marcelo van fer dos gols (83 i 86’) que van deixar groguis als francesos. Al PSG li tocarà remuntar a casa contra un Madrid que quan arriba la Champions, competeix d’una forma salvatge.