El PSOE denuncia la Federació Espanyola de Futbol davant l'Agència Tributària

El PSOE de Las Rozas ha registrat aquest dijous una denúncia contra la Reial Federació Espanyola de Futbol davant l'Agència Tributària per l'exempció del pagament d'impostos i davant del Consell Superior d'Esports perquè li apliqui la llei de transparència. La denúncia reclama el pagament de l'IBI a l'Ajuntament de Las Rozas, on se situa la Ciutat del Futbol, seu de la Federació, així com l'impost de societats, l'impost sobre transmissions patrimonials, a més d'Actes jurídics i documentats des de l'any 2009.

El portaveu municipal del PSOE, Miguel Ángel Ferrero, ha registrat aquesta denúncia a la seu de l'Agència Tributària amb els escrits del jutge Santiago Pedraz i amb uns informes del Consell Superior d'Esports. "Tant l'Agència com l'Ajuntament han de deixar d'exonerar del pagament d'impostos" a la RFEF. "No estan complint amb la llei, han presentat un pamflet en comptes de comptes", ha dit a EFE. "Es desprèn de la investigació que els comptes que presenten no tenen res a veure amb la realitat. D'una manera desorbitada, tan gran que podem dir que els comptes són inexistents", ha criticat el regidor.

En aquest sentit, Ferrero ha explicat que la seva denúncia té com a punt inicial 2009 i "evitant les prescripcions" es pot parlar d'un deute d'"entre 100 o 200 milions d'euros". "El més important és que no han de eximir-se de cap tipus d'impost", apunta.

Així mateix, Ferrero ha explicat que la denúncia davant el Consell Superior d'Esports (CSD) té com a motiu que durant anys la RFEF ha rebutjat les ajudes del Govern central per la feina de casa però en haver rebut una ajuda de 150.000 euros "els han enxampat". "El que no volen és que es coneguin els contractes que realitzen o el sou dels directius però en haver rebut una ajuda de més de 100.000 euros estan obligats per la Llei de Transparència a detallar els seus contractes", ha conclòs.