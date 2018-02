Pablo Machín: “Posarem el màxim, sense amagar-nos”

Amb molt més a guanyar que no pas a perdre, el Girona afronta l’històric derbi contra el Barça amb la il·lusió d’intentar treure un resultat positiu. “Que Valverde tingués recentment un gest de complicitat cap al Girona, serveix per confirmar que ja estem al mapa. Això, però, no ens ajuda en l’objectiu de puntuar. Hem de ser humils, intentar minimitzar els nostres errors i potenciar les nostres virtuts. Si ho podem fer, plantarem cara” ha argumentat Pablo Machín, en la roda de premsa que ha tingut lloc a Montilivi. Vuitens a quatre punts d’Europa, la dinàmica de la segona volta fa que el partit s’esperi amb la moral pels núvols. En els cinc partits disputats, els blanc-i-vermells serien sisens en una hipotètica classificació, sent el segon equip menys golejat –només ha rebut dos gols- junt amb el Barça, un registre només superat per l’Atlètic, que n’ha encaixat un. “L’ordre sempre és molt important, això serà tan bàsic com tenir equilibri. Sabem que tindrem opcions i hem d’estar capacitats per trobar-les. Estem conscienciats que tindran la possessió però, quan gaudim de la pilota, no l’hem de regalar. El més lògic és que, degut al seu potencial, alguna caigui”. El tècnic sorià ha parlat del partit entre setmana del Barça. “Hem vist el partit contra el Chelsea, amb el logotip de la Champions al fons. Fa poc ho veia per plaer i ara ho analitzo perquè ens enfrontarem. Són equips amb molts recursos econòmics i, fins i tot, el Chelsea es va dedicar més a destruir que construir. Això diu molt del potencial blaugrana”.

Després d’encadenar sis partits com a visitant sense conèixer la derrota, els homes de Machín sumen cinc desplaçaments sense sumar el triomf. Això si, l’empat aconseguit al Wanda serveix d’exemple per a la visita al Camp Nou malgrat no gaudir d’una setmana neta. “Si aconseguíssim guanyar, tan de bo no juguéssim fins al cap d’un mes, així ho podríem assaborir. Sempre fem una planificació, valorant i cuidant tots els detalls, però en setmanes de tres partits tot canvia. Si sortíssim golejats, podríem refer-nos aviat”. L’entrenador del Girona s’ha desfet en elogis cap al líder del campionat. “Si mires les estadístiques, el Barça perd molt pocs partits al llarg del curs. És cert que darrerament hi ha dos equips que han pogut puntuar, nosaltres també ho podem fer. Depèn de nosaltres portar a terme un partit excel·lent”. Preguntat per si repetirà el marcatge de Maffeo a Messi en l’anada, ha respòs: “Vam aconseguir que no tingués protagonisme però vam ser incapaços de tenir un marcador favorable. Si sou una mica intel·ligents i escolteu el que he dit, ja podeu intuir què farem...”.

Situacions diferents

Com en l’històric partit disputat a Montilivi, l’enfrontament amb el Barça coincideix amb una sèrie de tres partits en només vuit dies. Si aquell cop va ser el darrer, en aquesta ocasió és el primer abans de rebre el Celta i visitar el Vila-real. Fruit d’això, Machín farà certs retocs en les alineacions amb l’objectiu d’oxigenar als seus futbolistes. “La situació, gràcies al treball de tots, és bastant diferent. En la primera volta estàvem necessitats de punts, ara no anem sobrats però tenim més proper l’objectiu de la permanència i podem encarar el partit d’una altra manera. Intentarem posar el millor per guanyar el partit, sense anar més enllà. Els futbolistes mereixen veure’s les cares amb un dels millors equips del món de tu a tu, amb les nostres armes. El més probable és que sortim derrotats, però estic convençut que l’equip marxarà amb el cap ben alt. Posarem el màxim de cadascun, sent un equip que no s’amaga”. El tècnic sorià no farà convocatòria, enduent-se a tots els seus homes ja que no té cap baixa. Pere Pons, absent la passada setmana, s’ha recuperat i s’intueix com una de les novetats dins d’un mig del camp que podria formar un trivot per intentar contrarestar, amb múscul, la qualitat tècnica dels blaugrana. En cas de ser així, la presència de David Timor agafa força. “És un reconeixement al treball realitzat per tot l’equip, la meva intenció és que tots visquin l’experiència fins als instants previs. Tothom signaria jugar el 80% els partits del curs tot i que això impliqui quedar-se fora en un partit com aquest, tenim duels exigents al davant que no podem oblidar”.

Serà el desplaçament més massiu de l’afició blanc-i-vermella des de la seva estrena a l’elit. “Esperem donar una alegria i que estiguin orgullosos. El Barça era l’equip de la majoria dels gironins i entenc que molts viatjaran, fent-se notar”. Aquesta serà la segona vegada que Machín trepitgi el Camp Nou. La primera va ser el 2009, dirigint el Numància. “Vam arribar a posar-nos al davant i ens van anular un gol, els detalls compten molt. Personalment, podré estar assegut novament en un estadi d’aquestes magnituds, esperem que no sigui la darrera. Com a exemple de superació, aquell Numància i aquest Girona tenen moltes coses en comú”. Per finalitzar, ha volgut tenir unes paraules de suport cap a la família de l’agent mort ahir a Bilbao. “És indignant, no entenc que hi hagi gent predisposada a utilitzar el futbol per a la violència. S’amaguen entre la multitud i sempre hi ha algú que ho pateix, ho lamentem i ens unim al condol. Desitjo que la gent que pot posar cartes a l’assumpte, ho faci i no torni a succeir mai més”.