Pablo Machín: “Ens hem adonat que podem derrotar qualsevol equip”

La visita a La Ceràmica, amb el Girona aspirant a ocupar plaça europea el curs vinent, marcarà si les opcions de classificar-se directament són una possibilitat real. A quatre punts del Vila-real i el 'goal average' en contra -a Montilivi, els groguets van guanyar 1 a 2-, una derrota allunyaria la sisena posició i obligaria els blanc-i-vermells a aferrar-se a la setena plaça si pretenen estirar el somni. “La classificació diu que és un rival directe; encara no hem segellat la permanència però si continuem amb el discurs de la salvació serem hipòcrites i poc ambiciosos. Ens hem de marcar nous reptes i volem guanyar davant un rival que ens va superar a Montilivi tot i que no perdre faria que les possibilitats continuessin; aquest seria el mal menor”, explica Pablo Machín, conscient que, pràcticament segellada la permanència -el descens és a 17 punts-, l’equip no té cap pressió afegida.

Tot el que arribi serà un premi a la magnifica temporada. “Si el Vila-real és a Primera és perquè ha sigut ambiciós, i nosaltres també ho som. Ens hem adonat que podem derrotar qualsevol equip; recordo que sempre hem dit que és el nostre mirall més exigent. Avui diem que és un rival directe, això diu que hem fet una gran temporada”. Les opcions passen per capgirar una tendència cada cop més perillosa, ja que els gironins fa sis desplaçaments que no aconsegueixen la victòria. La magnitud del rival és una dificultat addicional.

“El nostre objectiu era salvar-nos, el seu és jugar a Europa. Venen de perdre contra l’Eibar i això els produirà un cop d’atenció, ens ho posaran molt difícil i voldran ser dominadors. Dins la humilitat que busquem, preparem els partits sense pensar en el que hem fet anteriorment. Arribarem fins on el contrari ens permeti i sempre donarem el nostre màxim. Volem recuperar la sensació de guanyar lluny de Montilivi i donar un cop de puny a la taula”. Les virtuts dels homes de Calleja no s’acaben. “Creixen a partir de la possessió de pilota, fent un treball entre línies fabulós. Uns cops juguen en rombe i d'altres amb doble pivot però el tractament de l’esfèrica i la seva identitat no varien. Esperem posar-los en dificultats” ha resumit.

L’estat físic no preocupa

Sense Aday –ha fet feina específica al marge del col·lectiu mentre es recupera dels seus problemes als isquiotibials- ni Olunga, Alcalá ni Eloi, qui tampoc viatjarà és Gorka, amb un trencament fibril·lar del bessó intern de la cama dreta que ja li va impedir de ser a la banqueta contra el Celta i el seu lloc el va ocupar Marcel. Stuani, amb un petit problema de salut, ha sigut dubte fins al l'últim moment mentre que Mojica ja està millor de les seves molèsties físiques. “Marcel està immers en la nostra dinàmica de treball, hi confiem plenament. No m’agrada infiltrar futbolistes i creiem que Mojica ja està en millors condicions, l’intentem cuidar”.

Precisament, l’estat físic de la plantilla és un aspecte que no preocupa al cos tècnic gironí tot i que en l'última mitja hora contra els gallecs ja es va veure la falta d’oxigen d’una plantilla amb molts quilòmetres a les cames. “Ens han demostrat la seva competitivitat, aquesta és la clau. Crec que el desgast més gran el vam passar dimarts a causa del poc temps de recuperació”, ha conclòs.