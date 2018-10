Paco Alcácer: "La confiança és clau en el rendiment d'un futbolista"

De fer gols al València, a fitxar pel Barça, on va topar amb la crua realitat de la banqueta, i d'allà a recuperar el nas golejador al Borussia Dortmund i ser convocat per Luis Enrique per anar amb la selecció espanyola. Aquesta és la història de Paco Alcácer, que acumula 6 gols en 81 minuts disputats a la Bundesliga, on el seu equip és líder de la taula.

Aquest dimarts ja ha parlat com a jugador de la selecció espanyola i ha valorat la seva ratxa golejador a Alemanya. "La confiança hi fa molt, en el rendiment d'un jugador", valora pocs dies després d'haver firmat un 'hat trick' en només 31 minuts. Va ser en la victòria del Borussia Dortmund contra l'Augsburg (4-3), en què va sortir de revulsiu i va decidir el partit amb un gol de falta. "Al capdavall es tracta de prendre decisions. Després de dos anys sense protagonisme al Barça, el que volia era jugar, sentir-me important, i ara m'estan sortint bé les coses. Esperem que duri", explica un futbolista que entén la seva falta de protagonisme al Barça: "Tenint companys com Luis Suárez, Messi o Dembélé, es fa molt difícil poder tenir minuts".

Ara ha recuperat el somriure que tantes vegades havia mostrat a Mestalla i que el va dur a fitxar pel Barça. "Luis Enrique és un entrenador seriós i directe, que et diu les coses que vol, i això és bo per als jugadors", valora del que va ser el seu tècnic quan va aterrar a Barcelona i que ara l'ha convocat per jugar amb la selecció espanyola.