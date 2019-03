Partits de futbol en tres dimensions des del sofà de casa

S’imaginen poder seguir un partit de futbol amb visió a peu de gespa i a només dos metres de la posició de Diego Simeone a la zona tècnica? O poder veure com passen pel teu costat els jugadors del Barça i de l’Espanyol quan surten a la gespa? O fins i tot poder presenciar una conversa al túnel de vestidors entre Umtiti, Griezmann, Lemar i Lucas Hernández abans d’un Atlètic-Barça, com si fóssim un jugador més? I, encara més important, s’imaginen poder viure-ho tot plegat des del sofà de casa amb una impactant sensació de realisme? Aquestes són algunes de les noves possibilitats que ofereixen els últims avenços tecnològics en què treballen diverses empreses per a la Lliga, que la setmana passada els va presentar a l’RCDE Stadium en el marc del Mobile World Congress. S'hi va parlar de la implementació d’eines conegudes com el VAR o Mediacoach, una eina que filtra milers de dades obtingudes en cada partit i les ofereix als equips tècnics de tots els clubs. A diferència de la Premier League, en què cada equip només té dades dels seus partits, aquí la informació s’ha democratitzat i és compartida per tots els clubs de Primera i Segona.

Però també altres eines que encara s’estan preparant. La més impactant és una aplicació per a mòbils desenvolupada per Mediapro i que, instal·lada en unes ulleres de realitat virtual, permet veure partits en 360 graus i tres dimensions. De moment, aquesta experiència està restringida a unes proves que està fent la Lliga fins al març en estands de centres comercials de Barcelona, Madrid, València i Sevilla. L’espectador pot observar fragments destacats de partits que estan disponibles 20 hores després de la seva finalització. Cada jornada, la Lliga fa proves en dos partits que es graven des de cinc càmeres. L’espectador pot escollir seguir el partit des d’una única càmera o bé deixar-se portar pels canvis de la realització. Si gira el cap, amb tot, no veurà el menjador o la cuina de casa, sinó una grada plena d’espectadors. L’experiència és única, i la intenció de la Lliga és acabar comercialitzant aquest sistema de manera que, en un futur no gaire llunyà, es puguin retransmetre partits en directe.

651x366 El Calendar Selector barreja fins a 70 variables per oferir possibles horaris per cada jornada / R.R. El Calendar Selector barreja fins a 70 variables per oferir possibles horaris per cada jornada / R.R.

Les imatges en 360 graus també són presents en el Replay360, la tecnologia de repeticions que permet recrear imatges d’una mateixa jugada des de qualsevol angle del camp gràcies a 38 càmeres repartides per tot l’estadi. Això genera el denominat efecte Matrix, perquè permet no haver de canviar el pla de les repeticions que es mostren a la pantalla, sinó que la imatge gira l’angle per oferir una nova perspectiva. Fins i tot és possible simular la visió que té un jugador en un instant concret. De moment, ja hi ha sis clubs que compten amb aquesta tecnologia al camp (Barça, Madrid, Atlètic, Sevilla, Athletic i València), i la temporada vinent se n’afegiran dos més (Reial Societat i Betis). A mitjà termini, la intenció és que tots els clubs en disposin. El que ja tenen a tots els camps és un sistema de 'tracking', que permet fer un seguiment de la pilota en les seves diverses posicions sobre la gespa. Segons on és, augmenta o disminueix el volum dels micròfons d'ambient d'aquella posició, de manera que l'espectador pot sentir amb millor nitidesa els tocs de pilota, les expressions dels jugadors i el so ambient més pròxim a la jugada sense el soroll d'altres zones del camp.

La tecnologia i la intel·ligència artificial també tenen una implementació substancial en altres àmbits, com ara la confecció dels horaris de cada jornada. Lluny del que es pot pensar, no s’escullen de manera arbitrària, sinó que la seva distribució es realitza a través d’una aplicació, Calendar Selector, que compta amb un algoritme que combina més de 70 variables. “Es tracta d’un sistema enfocat a optimitzar les audiències televisives i l’assistència als estadis. És un sistema objectiu al qual es poden afegir restriccions, com ara si un equip disputa competicions europees i no pot jugar el divendres o el dilluns, si hi ha alguna manifestació o acte multitudinari previst en una ciutat o també si hi ha previsions de temps extrem”, exposa Carlos Ruiz-Ocaña, responsable de comunicació de la Lliga. La posició relativa del sol és un factor capital a l’hora d’establir en quina franja horària juga cada equip, perquè la Lliga disposa d’un simulador (Sunlight Broadcasting Planning, conegut col·loquialment com a 'sol i ombra'), que permet preveure quina llum tindrà cada estadi en un dia qualsevol. Es fa una simulació en tres dimensions dels estadis, escanejats, i es veu com afectarà la posició del sol al camp i a la gespa. Un cop incloses les restriccions pertinents, Calendar Selector ofereix diverses propostes horàries que es poden ordenar segons l’audiència televisiva o els espectadors previstos.

651x366 El Sunlight Broadcasting Planning calcula la posició relativa del sol i l'impacte que tindrà en cada camp / R.R. El Sunlight Broadcasting Planning calcula la posició relativa del sol i l'impacte que tindrà en cada camp / R.R.

“Al final, amb tot, és el factor humà el que decideix què pesa més, si la televisió, l’assistència o la llum”, puntualitza Ruiz-Ocaña, que tot i reconèixer que no està previst que els horaris es determinin al juliol, com es fa en altres lligues, adaptant l’algoritme es podria arribar a fer. Un pas que facilitaria els desplaçaments de molts seguidors, que podrien reservar amb antelació sortides per veure els seus equips, però que encara no es preveu. El pròxim pas que inclourà aquesta eina serà tenir en compte les audiències internacionals (de moment, només es preveuen les locals). Que la Lliga vol ser pionera en avenços tecnològics, ho demostren les clàusules d’exclusivitat d’alguns dels seus treballadors, blindats davant d’ofertes d’altres campionats. La tecnologia, a la recerca de noves experiències també en el futbol.