Pep Guardiola: "Espero que la gent que és a la presó surti al més aviat possible"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha analitzat el resultat de les eleccions del 21-D. "Espero que la gent que és a la presó surti al més aviat possible. No és just", ha dit. "Els polítics ja poden començar a fer política. Sisplau, comenceu a parlar, a parlar i a parlar. Oblideu els jutges i intenteu fer el millor per a Catalunya i Espanya", ha afegit el tècnic.

La primera volta de la Premier League es donarà per tancada aquest cap de setmana amb el Manchester City rebent dissabte (16 h, Movistar+ Fútbol) el modest Bournemouth per intentar aconseguir la seva dissetena victòria consecutiva.