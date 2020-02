El City de Guardiola, a les portes del segon títol del curs

El Manchester City s’ha acostumat a jugar finals a Wembley de la mà de Pep Guardiola. Si a l’agost es va imposar en aquest estadi als penals al Liverpool en la Community Shield, aquest diumenge els citizens s’enfrontaran a l’Aston Villa en la final de la Copa de la Lliga (17.30 h, DAZN). L’equip del tècnic català podria aconseguir el segon títol de la temporada (el 29è en la carrera a les banquetes de Guardiola). Seria el tercer curs seguit guanyant el trofeu, el quart dels últims cinc. L’Aston Villa, per la seva banda, podria igualar el City com el segon equip amb més Copes de la Lliga, amb cinc. Qui en té més és el Liverpool (8).

El partit arriba en un moment dolç per als de Guardiola, després de derrotar el Madrid al Santiago Bernabéu i el Leicester en l'últim partit de la Premier. Per a aquest duel el tècnic de Santpedor no podrà comptar amb el central Aymeric Laporte, que es va lesionar de nou contra el conjunt blanc i estarà de baixa entre tres i quatre setmanes.

Pepe Reina, sota pals

El City haurà de competir contra l’Aston Villa del veterà porter (37 anys) Pepe Reina. L’equip de Birmingham, en llocs de descens a la lliga, va eliminar el Leicester a les semifinals i espera donar una alegria als seus aficionats i reivindicar el seu paper històric com a primers campions d’aquesta competició, que van guanyar el 1961.