Gerard Piqué: "Els resultats han aguantat el club els últims anys"

Gerard Piqué acostuma a parlar clar. I més després de la crisis provocada pels missatges ofensius a les xarxes socials, per la qual es va veure afectat. La prèvia del partit contra el Nàpols, de fet, ha estat gairebé monopolitzada per aquesta crisi que gairebé s'emporta la directiva per davant. "¿Si va afectar-me saber que alguns missatges eren en contra meva? Et diria que no, però ja no sorprenen algunes coses a les xarxes. Ja ha passat. Ja ha esclatat el cas. El president estava afectat. Almenys ell sembla que no sabia res del tema. Jo el vaig creure. Ara toca pensar en el partit", ha explicat, tot afegint que "nosaltres intentem fer la nostra feina". "Els resultats han estat el que ha aguantat el club els últims anys. Sabem la responsabilitat que tenim com a jugadors. Si no guanyem, les aigües no baixen tranquil·les. El partit és prou important per no estar pensant en altres coses."

El defensa ha argumentat que "ja s'ha vist que, si l'equip juga bé i guanya, el moment econòmic i els problemes no importen". "Cal centrar-se en el partit", ha dit i ha deixat clar un cop rere l'altre que, si ells fallen, el club cau darrere seu. Quan li han preguntat pel seu atac a Twitter contra un periodista, a qui va dir "titella", Piqué ha dit que "no és un missatge cap a la directiva". "La directiva, com tot grup de poder, disposa d'una gent que els protegeix, els informa... Això sempre ha passat però, quan es creuen algunes línies, cal sortir al pas", ha argumentat, bromejant en recordar que "al teatre napolità tenen el Pulcinella. "Tothom té les seves titelles", ha dit.

Al temple de Maradona

El defensa català ha valorat el fet de jugar per primer cop contra el Nàpols a San Paolo. "Ens agrada viure experiències noves. El Nàpols últimament ha millorat molt. Han derrotat la Juve fa poc i han derrotat el Liverpool a la fase de grups. Així que caldrà estar alerta", ha explicat. Quan la premsa local li ha preguntat si prefereix Messi o Maradona, no ha dubtat. "Jo que el veig cada dia, em quedo amb el Messi", ha dit el barceloní, explicant que ell confia que Messi es retiri al Barça. Sense jugar al Nàpols, com somien molts napolitans.

Parlant sobre la situació de la temporada, Piqué ha admès que Messi tenia una mica de raó quan va dir que ara mateix potser no es podrà guanyar la Champions, jugant així, en dir que "altres anys estàvem més bé, però tenint l'equip que tenim, estic segur que tenim opcions de guanyar la Champions". "Potser menys que altes anys, però allò més important serà anar pas a pas. Potser si seguim així, al maig estarem com una moto", ha dit.