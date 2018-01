Pochettino diu que prefereix treballar a la seva granja abans que entrenar el Barça

L'argentí Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, s'ha mostrat aquest divendres obert a dirigir en el futur el Reial Madrid, però a la vegada ha descartat categòricament seure un dia a la banqueta del Barça: "Abans torno a treballar a la meva granja a l'Argentina".

El nom de Pochettino és un dels que més sonen per agafar les regnes del Reial Madrid com a recanvi de Zinedine Zidane. Precisament al coliseu blanc, el Tottenham del tècnic argentí va fer un dels seus millors partits de la temporada i es va emportar un valuós empat a la Lliga de Campions.

"Seré molt clar: no seré mai entrenador del Barça o de l'Arsenal perquè m'identifico molt amb l'Espanyol i el Tottenham. Vaig créixer al Newell's Old Boys i per això no dirigiré mai Rosario Central", ha afirmat aquest divendres Pochettino.

"Aquesta és la meva decisió, i prefereixo treballar a la meva granja a Argentina que a alguns llocs (clubs). Però reitero que el meu compromís amb aquest club és enorme. Estic treballant com si m'anés a quedar aquí per sempre", ha prosseguit. "Però, al final, els entrenadors són com els jugadors i mai saps què passarà en el futbol. Sempre hi ha molts rumors", ha apuntat.

Pochettino, de 45 anys, porta tres temporades a White Hart Lane, on va arribar procedent del Southampton, conjunt que li va donar la seva primera oportunitat en el futbol anglès.