Proposta de sanció al Reus: cinc anys d'expulsió i una multa de 250.000 euros

La instrucció sobre l'expedient disciplinari que té obert el Reus Deportiu pels impagaments als seus jugadors ha acabat i ja hi ha proposta de sanció. El jutge instructor ha posat una proposta sobre la taula del jutge de disciplina social Manuel Rivero: expulsió temporal del club roig-i-negre durant 5 anys de la competició professional (Primera i Segona Divisió) i multa econòmica de 250.000 euros, segons ha avançat RAC1. Si el jutge de disciplina social accepta la proposta, el Reus quedaria automàticament exclòs de la competició.

Un cop es faci oficial la proposta de sanció, el club tindrà cinc dies per presentar al·legacions, cosa que en principi farà. En tot cas, per salvar el club, el màxim accionista, Joan Oliver, segueix negociant a contrarellotge la venda del club (té marge fins a final de mes, quan s'hauria de resoldre l'expedient obert), tot i que encara no hi ha res tancat.

Mentrestant, el partit d'aquest dissabte davant el Las Palmas és una incògnita. Segons el portal web ' Canariasenhora', la Federació Espanyola hauria demanat al club canari que no viatgi aquest divendres a Reus per enfrontar-se als roig-i-negres. El Las Palmas, per la seva banda, està preparant el partit, segons ha confirmat l'ARA: aquest divendres està entrenant a l'estadi i després, a les 12 hores (13 h, hora catalana) hi ha prevista la compareixença del tècnic Paco Herrera abans de desplaçar-se a l'aeroport per volar cap a terres catalanes. El Reus, per la seva banda, també està preparant el matx com qualsevol altre, a l'espera de la resolució de Competició.