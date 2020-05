Quique Cárcel: "El Girona està preparat per lluitar per l'ascens"

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha insistit aquest divendres que és "optimista" de cara al tram final del campionat de Segona Divisió i ha dit que l'equip blanc-i-vermell estarà "preparat" per competir bé. "I si anem partit a partit, final a final, també per lluitar per l'ascens que tots desitgem", ha afegit.

El màxim responsable de la parcel·la esportiva del club català també ha remarcat que "tots els equips s'agafaran a les seves fortaleses" per aconseguir els seus objectius. "Nosaltres ens aferrarem al fet que tenim molts jugadors que han jugat aquest tipus de partits decisius i que han vingut per això. I també al fet que tenim dos futbolistes per posició molt professionals, amb experiència, amb moltes ganes que això acabi bé i implicats", ha destacat.

Cárcel ha apuntat que, quan es reprengui la Lliga després de tantes setmanes sense jugar a causa de la pandèmia del coronavirus, tots els equips estaran en la mateixa situació, "però, amb tants partits en un espai de temps tan curt i amb el risc de lesions, el cansament i la calor, tenir una plantilla llarga pot ajudar". El director esportiu del Girona ha reconegut que la temporada "està sent complicada, difícil i dura" a causa de la davallada del curs passat. "Però aquest reset ens ha anat molt bé a tots per reflexionar i entendre com d'important és aconseguir l'objectiu", ha subratllat.

"La gran majoria de jugadors han necessitat molta adaptació mental per començar a competir a Segona Divisió", ha dit Cárcel.

Després de 31 jornades, el quadre de Josep Lluís Martí és cinquè, en llocs de play-off i a vuit punts de les posicions d'ascens directe a Primera, i Quique Cárcel ha demanat el suport dels aficionats matalassers. "Els demano que confiïn en nosaltres. Donarem el màxim per aconseguir el que tots volem i estic segur que, encara que hagin de quedar-se a casa, seguirem notant la seva escalfor", ha sentenciat.