Quique Cárcel: “Estem fent les coses més fàcils del que veritablement són”

Disfrutant d’un curs que ja és històric, Joan Enric Cárcel (Barcelona, 1974) afronta la lluita europea amb tranquil·litat mentre la feina se li acumula al despatx. Abans del Girona-Llevant d’aquest dissabte (13 hores, BeIN LaLiga) parla amb l’ARA de diferents fronts que cal cobrir: la planificació de la temporada que ve, la seva continuïtat i les negociacions amb Pablo Machín.

¿És el final de curs que viu amb menys preocupació dels seus quatre anys al club?

És una temporada molt especial, hem superat amb nota el debut a Primera assolint l’objectiu principal de la permanència amb molta antelació. Crec que ni els més optimistes podien haver-ho pensat mai. L’aspecte més positiu és que encara tenim un últim repte a l’horitzó: serà molt difícil i no ho teníem previst, malgrat que és important continuar endollats.

Queden nou partits per saber si el Girona serà el primer equip debutant a la Lliga que es classifica per jugar competicions europees.

Entrar a Europa pot condicionar el futur del club però no podem perdre de vista l’objectiu real de l’any vinent, que no és sinó la salvació. Hem de tocar de peus a terra, tot i que ens podria donar una millor imatge i un creixement estructural. Si arriba, ho afrontarem amb naturalitat.

No seria el mateix classificar-s’hi directament que fer-ho competint en rondes prèvies i avançant la planificació d’aquest estiu.

A final de temporada valorarem si és positiu o no, ara ningú pot saber què passarà. Jugar tres competicions és molt més dur, afortunadament tenim un futbol base fort i un Peralada que ens hi pot ajudar. Necessitarem que demostrin la seva vàlua. Tot això, ben entès, pot ser positiu. Amb cautela, no ens podem desviar del focus de la Lliga.

Com resumiria la temporada?

L’equip ha estat a un bon nivell durant tot l’any, molt regular en el seu rendiment. Hem superat moments de dificultats, en resultats però no en el joc, competint en tot moment. El mèrit ha estat mantenir la mateixa línia, superant lesions que podien haver complicat la temporada. Tothom ha fet un esforç, amb un tarannà i una sana competència, que és el principal valor d’aquest col·lectiu.

Costa ser autocrític veient el rendiment actual?

La crítica existeix cada dia, l’única cosa que em fa por és l’elogi. Sentir a dir que som molt bons pot relaxar i fer perdre la realitat, ens equivocarem si ens agradem. Estem fent les coses més fàcils del que veritablement són. En cap moment vaig intuir que les coses anirien així de bé, per això hem d’anar a poc a poc i buscar les millores.

Acaba contracte el 2019 però ha recalcat que vol continuar.

Estic centrat en les nou jornades que queden, la paperassa la porta el meu entorn. Quan em diguin que tinc el vistiplau podré parlar. Per a mi és un privilegi, soc feliç aquí i, com apuntes, tinc un any més de contracte a Primera Divisió que espero complir.

L’any vinent també finalitza el lligam de Pablo Machín amb el club. En quin punt estan les converses?

Valoro molt la seva feina, és un dels artífexs de la situació actual del Girona. No sabem què ens presentarà el mercat: si rep ofertes, si se’n vol anar, si estudia la proposta de renovació... Ho estem tractant perquè la planificació esportiva podria variar.

Si ell vol, doncs, la banqueta ja té propietari?

Mai m’asseuré amb ningú sabent que la persona que vull és Pablo Machín, només prendré aquesta decisió en el moment que passi el contrari i ell digui que no continua. Això no impedeix que tinguem el mercat controlat, som professionals i vivim el dia a dia.

Portu i Stuani també estan en boca de tothom.

Vivim una situació en què és lògic que surtin molts noms propis, però sempre hem mantingut que com a club volem créixer. Sabem que repetir tot el que estem fent sembla una utopia, gairebé tothom ens passa la mà per la cara en pressupost. Tenint en compte tot això, si volem continuar pujant graons és probable que algun dia hàgim de vendre futbolistes. Hem de ser conscients que pot passar, tenim el límit salarial que tenim pel que generem i és complicat competir en aquestes condicions.

La consigna demana fer-se fort en l’elit.

Volem estabilitzar-nos a Primera, amb un relat en línia ascendent. Si creiem que hem de retenir-los perquè el projecte ho demana, ho intentarem. També hem de ser capaços de valorar aquest curs per haver creat un patrimoni que no teníem i que ens ajudarà en el futur. Les decisions no són perquè sí, tot està estudiat i consensuat.

Un model destinat a seduir.

Aquí és on ens hem de sentir més orgullosos, la percepció del Girona ara com ara és bonica. La gent transmet una sèrie de qualitats que són positives però no ens podem adormir, no vivim de la imatge i sí dels resultats. Visualment hem fet un pas molt important arribant a l’elit i ja es veu la feina que hem fet, no és cap cortina de fum. Tot i que insisteixo a posar-hi sentit comú: el Girona no ha arribat a cap marge. Som petits i ho hem de deixar clar perquè quan arribin les dificultats necessitarem l’empenta i el suport de tothom per tirar endavant. Hem de saber qui som i no pensar que ja som.