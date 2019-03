La RFEF manté el projecte de la nova lliga femenina tot i l'oposició dels clubs

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) manté la intenció de tirar endavant una nova lliga femenina per a la temporada vinent malgrat l'oposició majoritària de l'Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF).

Ho ha confirmat aquest dijous Luis Rubiales, president de la RFEF, després d'impartir una conferència a València. Rubiales ha recordat que és l'assemblea d'aquest organisme la que ha d'aprovar o no aquesta nova competició, que aspira a ser la màxima del futbol espanyol.

Després de la reunió mantinguda aquest dilluns amb l'ACFF, en la qual no hi ha ni el Barça ni l'Athletic Club, aquesta associació va assegurar en un comunicat que els clubs "no tan sols no van manifestar el seu interès pel model presentat, sinó que van transmetre de nou el seu rebuig i preocupació pel que es considera un projecte precipitat, improvisat".

L'ACFF va assenyalar que en una assemblea en la qual també hi havia "una amplíssima representació de clubs de Segona Divisió" els clubs "van mostrar de forma molt majoritària, i en votació secreta, el seu absolut rebuig" a la proposta federativa. L'ACFF va demanar una nova reunió a la Federació i la mediació del Consell Superior d'Esports, "com a màxima autoritat a nivell esportiu de l'estat espanyol".

Rubiales ha insistit que és l'assemblea federativa l'encarregada de posar en marxa les competicions i s'ha mostrat segur que el projecte tirarà endavant.