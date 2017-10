Sergio Ramos: “Catalunya? Com a espanyol em preocupa més que el nostre himne no tingui lletra"

La situació de Catalunya no preocupa el defensa del Madrid Sergio Ramos, molt més inquiet perquè “l’himne espanyol no té lletra”. “Tinc ganes que el nostre himne tingui lletra perquè sento enveja sana de veure altres seleccions mirant cap amunt mentre canten els seus himnes”, va afegir en una entrevista a 'El transistor', d'Onda Cero.

Seguint en clau política, el central blanc va afirmar que diumenge a Girona, on el seu equip va perdre per 2-1, es va sentir "igual d'espanyol que en qualsevol altre lloc". I va afegir: "Vaig veure gairebé les mateixes banderes d'Espanya que d'altres. No em deixa cap sensació. És com si vaig a Sevilla i veig una bandera d'Andalusia. Mentre hi hagi aquest respecte no hi ha problema".

Encara sobre la situació a Catalunya, el madridista va dir que el que pugui opinar o el que pugui fer amb relació a aquest tema "no canviarà res". "Em fa mal la imatge d'Espanya com a país a escala mundial com a espanyol que soc. No m'agrada que passin aquest tipus de coses. Jo crec que junts som més forts".

540x306 Sergio Ramos a Onda Cero / ONDACERO Sergio Ramos a Onda Cero / ONDACERO

A la pregunta de si s'imagina una Lliga sense el Barça, Sergio Ramos va explicar: "És complicat. A mi em costa creure que siguin majoria els independentistes, però són suposicions. Jo prefereixo que el Barça estigui en la nostra Lliga".

"Abans no teníem relació amb Piqué. Ara ens portem força bé"

Sobre la seva relació amb el barcelonista i company en la selecció Gerard Piqué, el futbolista de Camas va comentar: "Si es compara amb l'antiga relació que teníem, a dia d'avui ens portem força bé. Abans pràcticament no hi havia relació". "Ens respectàvem perquè ens tocava jugar junts i sabíem que junts fèiem una de les millors parelles de centrals del món de la qual s'ha beneficiat la selecció. Quan vas creixent i madurant vas deixant al marge coses a les quals abans donaves importància i que ara no en tenen. Això ha fet que la nostra relació millori bastant", va dir.

En referència als xiulets Piqué, va declarar: "A mi em dol que xiulin la selecció. M'agrada gaudir de l'escenari, de l'ambient. L'única cosa que sempre dic com a capità de la selecció és que hem de ser conscients de cada acte que fem. Piqué sempre ha tingut un comportament exemplar més enllà del que pugui pensar".

Sobre la derrota de diumenge contra el Girona a Montilivi, Sergio Ramos va afirmar: "Si a la primera part, després del nostre gol, haguéssim marcat en les tres o quatre ocasions que vam tenir, s'hauria vist un altre partit". "No és la primera lliga en la qual es remunten vuit punts. Jo he remuntat més punts i hem sigut campions. Per tant, hem d'aprendre d'aquests errors perquè no torni a passar i intentar sumar els màxims punts possibles, perquè amb aquesta diferència el Barça no està fallant gaire, i pot ser que sí que costi el títol”.